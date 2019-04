Côte d'Ivoire : Téné Birahima Ouattara tacle Guillaume Soro à Ferké

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Téné Birahima Ouattara a profité de la cérémonie d'hommage au Président Ouattara à Ferkessédougou, le 30 mars, pour lancer, à des mots à peine voilés, des piques à Guillaume Soro. "Photocopie" a appelé la région du Tchologo à se mobiliser derrière le RHDP et son président.

Téné Birahima Ouattara - Guillaume Soro, la bataille du Tchologo lancée

Après sa démission de la Présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a couru s'en remettre à ses parents de Ferkessédougou, leur expliquant les pressions subies par le pouvoir pour qu'il "libère le tabouret".

Aussi, à travers le Comité Politique (CP) qu'il a mis en place, le Député de Ferkessédougou s'est lancé dans une série de révélations mettant à nu les limites du régime d'Alassane Ouattara. Son message a visiblement commencé à être entendu par ses frères nordistes au point d'être accueilli comme un président de la République lors de sa récente visite au nord.

Mais Soro est loin d'être le seul maître des lieux, car Téné Birahima Ouattara a également investi la région du Tchologo pour bien implanter le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié). Après le passage de Soro Guillaume à Ferké, le frère cadet du Président Ouattara a organisé une cérémonie d'hommage au chef de l'Etat qui a drainé plus de 10.000 personnes venues des départements de Ouangolodougou, Kong et Ferké.

Devant cette assistance acquise à la cause du camp présidentiel, Téné Birahima n'a pas manqué d'interpeller sur le cas Soro. « Vous les anciens, nous vous prenons toujours comme repère, et à partir de ce moment, il vous revient de mettre tous vos fils sur le droit chemin, car toute personne, à un moment donné, peut faire des erreurs dans sa vie. Et cela pour vous dire qu’à chaque fois que l’un de vos fils se trompe, c’est à vous de le remettre sur les rails » a-t-il déclaré.

Notons que Guillaume Soro et Téné Birahima Ouattara avaient tous deux été nommés Vice-présidents du RDR chargés de la région du Tchologo.