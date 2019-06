Jonathan Kodjia parle: ’’ J’aurai pu faire mieux mais..."

Auteur du but de la victoire des Eléphants face à l’Afrique du Sud, Jonathan Kodjia a soutenu qu’il aurait pu faire mieux.

Jonathan Kodjia: '' C’est mon rôle d’attaquant de marquer''

Principal atout offensif du sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim, Jonathan Kodjia a rassuré son entraineur en inscrivant l’unique but de la rencontre lors de la première sortie des Eléphants de Côte d’Ivoire face à l’Afrique du Sud ce lundi. Cependant la tâche n’a pas du tout été aisée pour lui. Car avant de tromper la vigilance du portier sud-africain, Ronwen Williams à la 65e minute d’un tir croisé, l’attaquant d’Aston Villa (Angleterre) a gâché de nombreuses occasions de but, notamment celle de la 22e minute où sa reprise de volée a été interceptée par le gardien adverse.

Bien qu’ayant donné la victoire aux Ivoiriens, Jonathan Kodjia, conscient des nombreuses occasions manquées, a affirmé à la fin de la rencontre qu’il aurait pu faire mieux. « C’est mon rôle d’attaquant de marquer. Je savais que j’allais avoir des opportunités de marquer. Sur la première, le ballon a bien été stoppé par le gardien. J’aurais pu mieux faire. Finalement, j’ai su marquer en deuxième mi-temps. Donc, je suis vraiment heureux. Heureux pour mes coéquipiers parce qu’on est bien entré dans cette compétition », a déclaré Jonathan au micro de Rfi.

La belle prestation de l'attaquant de 30 ans, a été aussi appréciée par ses coéquipiers à l’instar du joueur de Toulouse, Max Alain Gradel, passeur décisif sur le but ivoirien, qui considère Kodjia comme un élément indispensable des Eléphants de Côte d’Ivoire. « Pour la confiance d’un attaquant, c’est important de marquer. On est très content pour Jonathan. C’est un joueur important par rapport à notre style de jeu. On est content de la confiance que va lui apporter ce but ».

Quant au capitaine des Eléphants, Serge Aurier, élu homme du match, il a exprimé sa joie de voir son coéquipier sortir la tête haute du terrain ce lundi soir. « C’est une récompense pour lui, lance le capitaine de la sélection ivoirienne. Il s’est beaucoup battu pendant les matches des éliminatoires. Il nous a beaucoup apporté. C’était logique et important qu’il marque pour la suite de la compétition. En 2017, il a eu du mal parce que c’était sa première CAN. Mais là, avec beaucoup plus d’expérience, il arrive à mieux gérer ses efforts et à s’adapter », avant d’ajouter que « Jonathan aurait pu mettre deux buts. Mais bon, la prochaine fois, il frappera moins fort et ça rentrera ! »