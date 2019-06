CAN 2019 : Clarence Seedorf mesuré après son entrée réussie

Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Clarence Seedorf, s’est exprimé après la victoire de ses poulains mardi. Les champions d’Afrique en titre a battu la Guinée-Bissau (2-0) pour leur première sortie.

Clarence Seedorf attend plus de ses Lions.

Mardi, les Lions indomptables ont bien entamé la défense de leur titre continental. Dominateurs mais imprécis, les hommes de Clarence Seedorf ont dû attendre la seconde mi-temps pour battre la Guinée-Bissau. Les Camerounais se sont imposés deux buts à zéro.En conférence de presse après ce succès, le sélectionneur des Lions indomptables s’est réjoui du résultat. Mais Clarence Seedorf sait que ses poulains peuvent faire mieux. « Nous avons fait un bon match. Tout n’a pas été parfait, mais je pense que les joueurs méritent d’être félicités pour ce résultat. Ils ont donné le meilleur d’eux. (…) Nous avons marqué sur des coups de pieds arrêtés et je peux avouer que c’est ce que nous travaillons le plus à l’entrainement. Nous n’avons pas été parfaits, mais nous allons nous améliorer dès les prochains jours », a déclaré le technicien néerlandais.L’ancien joueur du Milan AC (Italie) a rappelé son objectif pour cette CAN 2019. « Comme nous l’avons dit depuis le début de notre préparation, nous avons l’ambition de défendre notre titre jusqu’au bout. Pour cela, nous devons avancer match après match », a réitéré Clarence Seedorf.Grâce à leur victoire, les poulains de Clarence Seedorf sont leaders du groupe F. Dans l’autre rencontre le Ghana a été accroché par le Bénin (2-2). La prochaine rencontre s’avère déjà décisive pour les Lions indomptables. Ils affronteront les Black Stars du Ghana dans le choc de cette poule. Une victoire assurera la qualification du Cameroun au prochain tour.