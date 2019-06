CAN 2019 : L’Egypte réussit son entrée, place à la RDC et au Nigeria

La RDC et le Nigeria vont descendre dans l'arène ce samedi pour leurs premières sorties à la CAN 2019.Vendredi, les Pharaons d’Egypte se sont imposés sur le petit des scores (1-0) contre le Zimbabwe vendredi au Caire lors du match d'ouverture.

La RDC et le Nigeria entrent en lice ce samedi.

Outsider de la CAN 2019, la RDC fait son entrée dans la compétition ce samedi. Les Léopards affrontent l’Ouganda pour leur première sortie. Une victoire de l’une des deux équipes lui permettra de rejoindre l’Egypte en tête du groupe A.

Le pays hôte a défait le Zimbabwe (1-0) vendredi lors du match inaugural de la CAN 2019. L’Egypte de Mohamed Salah s’est en remise à Mahmoud Hassan (41e) pour s’imposer. Ce court succès permet au finaliste de la dernière édition de réussir ses débuts et d’occuper la tête du groupe A avec 3 points. Leur adversaire zimbabwéen est pour le moment dernier de cette poule.

La poule B sera également à l’honneur ce samedi. Le Nigeria affronte le Burundi à 17hTU. Les Burundais disputent la première Coupe d’Afrique de leur histoire. Les Super Eagles quant à eux signent leur retour à la CAN, après leur absence en 2017 au Gabon et en Guinée équatoriale deux ans plus tôt. Pour leur retour, les hommes de Gernot Rhor espèrent marquer les esprits, eux qui avaient fini sur un sacre lors de leur dernière participation en 2013. Dans l’autre rencontre de ce groupe B, Madagascar, un autre novice de la CAN sera opposé à la Guinée (20hTU).