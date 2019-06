Côte d’Ivoire : ‘’Le mal de notre pays est le RHDP et ses dirigeants’’

Le RHDP serait-il à la base de l’information diffusée vendredi par le journal Le patriote, et selon laquelle Guillaume Soro serait en contact avec des groupes djihadistes dans l’objectif de semer des troubles en Côte d’Ivoire ? Dans la déclaration ci-dessous, le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI), s’insurge contre de telles accusations et met en garde le RHDP, parti au pouvoir.

Le MVCI dénonce les manoeuvres du RHDP contre Guillaume Soro

Le RHDP, sous des airs de l’ère du parti unique en Côte d’Ivoire, entretient ouvertement un climat de vives tensions dont l’unique finalité est de plonger la Côte d’Ivoire dans de nouvelles violences, à l’approche des élections générales de 2020. Chaque jour, ce parti nous sert son lot d’affirmations fallacieuses, irresponsables et vraiment dénuées de tout bon sens.

Après le Président du PDCI accusé de faire la promotion de la xénophobie parce qu’appelant à la maîtrise et à la fiabilité du processus d’identification, c’est au tour du Président Guillaume Soro, notre candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2020, d’être accusé par un journal aux ordres du Rhdp, de préparer des attaques terroristes visant à faire reporter le scrutin qui mettra fin aux mandats constitutionnels de l’actuel Président de la République.

Il nous plaît de faire remarquer que le Président Guillaume Soro, fortement attaché à l’avenir de son pays, la Côte d’Ivoire, prépare avec sérénité, cette échéance politique et électorale qui permettra aux Ivoiriens de se retrouver dans le Pardon et la Réconciliation effective. Les Ivoiriens doivent retenir que celui qui crie au loup est le véritable loup maléfique.

''Le mal de notre pays est le RHDP et ses dirigeants"

Le mal de notre pays est le RHDP et ses dirigeants. Les Ivoiriens qui ne sont pas dupes, savent qui sont aujourd’hui les vrais ennemis de la Paix, de la Nation et de la République. Les Ivoiriens savent que toutes ces affirmations et accusations gratuites ont pour objectif principal de préparer les esprits en vue de saboter le calendrier électoral.

De ce qui précède, le MVCI : - Considérant les graves menaces que les actions insidieuses du RHDP font planer sur la stabilité de la Côte d’Ivoire, met en garde les responsables du RHDP quant aux conséquences de tous les forfaits en préparation ;

- Prend à témoin, l’opinion nationale et internationale quant aux dangereuses manœuvres du RHDP visant à assassiner la démocratie sur l’autel de la conservation vaille que vaille du pouvoir ; - Invite le Peuple de Côte d’Ivoire à ne céder ni à la haine ni à la peur distillées par les ennemis de la paix.

AGIR POUR LE PEUPLE, NOTRE DEVOIR !

28 Juin 2019 Pour le MVCI,

Le Vice-président, Porte-parole,

Député à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire,

Alain Lobognon

