Côte d’Ivoire : ''Le monstre pour qui Guillaume Soro était en mission''

Guillaume Soro a été accusé, vendredi par le journal Le Patriote, d’être en connexion avec des groupes djihadistes à l’effet de créer des troubles en Côte d’Ivoire, destinés à empêcher la bonne tenue de l’élection présidentielle en 2020. Mais pour Mamadou Traoré, un très proche du mis en cause, ‘’le monstre’’ se trouve ailleurs, peut-être actuellement à la tête de la Côte d’Ivoire. Guillaume Soro n’a été qu’un homme de mission au service de celui-ci.

Guillaume Soro, un adversaire redoutable pour le RHDP en 2020 ?

''Guillaume Soro, accusé aujourd'hui de terrorisme et de djihadisme par certains, n'a jamais prononcé ces mots suivants: 1."Je frapperai ce pouvoir (parlant du pouvoir constitutionnel du Président Henri Konan Bédié) et il tombera comme un fruit mûr". 2."Je rendrai ce pays ingouvernable (en réaction à ses infortunes politiques avec le pouvoir constitutionnel de Laurent Gbagbo)." 3. "S'ils veulent qu'on mélange ce pays, on va le mélanger." 4. "On assimile ma candidature à un péril musulman."

Ceux qui ont prononcé ces phrases sont bel et bien vivants. Ils sont mêmes aujourd'hui au pouvoir après une première tentative de putsch contre Bedié en Décembre 93, après une complicité de putsch contre Bedié en Décembre 99 et après une tentative de putsch contre Gbagbo muée en rébellion en Septembre 2002.

Rébellion qui les a fait venir au pouvoir après avoir marché sur le corps de 3000 personnes. Le monstre en Côte d'Ivoire ce n'est pas Guillaume Soro. Il n'était qu'en mission pour le monstre. Et aujourd'hui, il le paye cash. Courage à toi Guillaume Soro. La majorité silencieuse sait que ce dont on t'accuse aujourd'hui ne reflète pas la réalité. C'est parce que tu leur fait peur.

C'est parce que tu es pour eux un adversaire redoutable. Et à cause de tout cela, ils veulent créer les conditions afin de ne pas aller en compétition électorale avec toi en Octobre 2020. Ils utilisent aujourd'hui contre toi l'arme qui fut utilisée hier contre eux. Mais ils oublient que ce genre de pratiques, ne prospère pas assez longtemps. Le peuple n'est pas dupe.

NB : Les titre, sous titre et chapeau sont de la rédactio