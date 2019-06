Côte d'Ivoire: Henriette Lagou ‘’déshabillée’’ après ses pics contre Bédié

Henriette Lagou est l’objet de vives critiques de la part de certains cadres du PDCI-RDA, qui n’apprécient pas la dernière sortie de son groupement politique suite aux propos tenus par Henri Konan Bédié récemment sur l’orpaillage clandestin et la fraude à la nationalité ivoirienne.

La déclaration d’Henriette Lagou revêt un caractère alimentaire, selon Nestor KOFFI, Président du Comité de veille du PDCI

(...) C’est avec une indignation que le comité de veille a lu la déclaration inopportune de madame Henriette Lagou, un gringalet politique, qui se moque de sa position instable, un véritable essuie-glace en politique. Cette déclaration de dame Lagou qui revêt d’un caractère alimentaire est une catastrophe voire une insulte de plus pour le peuple souverain de Côte d’Ivoire.

Le devoir d’un acteur politique sensé, est d’analyser à tête froide des propos tenus par un sachant, comme le Président HKB, homme de grand sacrifice au service de la cohésion et la paix dans une concorde, pour le mieux vivre ensemble, et il a fait de ça son credo en atteste la création du RHDP groupement le 18 Mai 2005 à Paris, puis l’appel de Daoukro sont les preuves palpables et tangibles.

Rien ne présageait que le Président HKB allait un jour s’allier au mentor du RHDP unifié, un égoïste notoire connu et reconnu. En plus lorsque qu’il s’est imposé par la force à la magistrature suprême, tous les acteurs politiques l’ont laissé dérouler son programme sans être une seule fois attaquer, si ce n’est ses propres mutins selon leur deal avant sa prise de pouvoir.

Madame Lagou ce n’est pas un jeu les propos du Président. Ce sont des faits réels sur toute l’étendue du territoire. Comme vous semblez être sur une autre planète. Mais les Ivoiriens n’en peuvent plus. Voilà la triste réalité de leur quotidien. Ce n’est pas prendre 100 millions pour être candidat pacotille pour valider une dérive autoritaire et dictatoriale qui a cours par votre complicité.

Tous ceux qui ont accompagné le candidat dérivé sont complices de ce qui se passe dans notre pays mélangé. C’est pourquoi le comité de veille ne peut en aucun cas, faire l’économie d’une réponse appropriée à la hauteur de l’énormité de dame Lagou. En effet, certains politiques en Côte-d’Ivoire pensent qu’être rassasiés, signifie devenir gros en d’autres termes c’est grossir.

Alors bien que non, être rassasié est circonstanciel, alors qu’être gros est un état constant. Il convient de rappeler à Madame Henriette Lagou, qu’en Côte d’Ivoire, il n’y a pas de conflit de génération en politique et pour cause, la loi fondamentale n’exclut pas les vieux, au cas où elle ne le saurait pas. Depuis la 3ème constitution de la 3ème république du mentor du RHDP unifié de 2016 monsieur Alassane Ouattara, il n’y a plus de limite d’âge dans la bonne supérieure de notre loi fondamentale.

C’est donc maladroit voire une erreur politique d’évoquer l’âge d’un candidat Ivoirien qui remplit les conditions de se porter candidat, de jouir de ses droits civiques, s’il nourrit une ambition qui est légitime. C’est une discrimination madame Lagou. Ce n’est pas à vous non plus de choisir le candidat du PDCI RDA, le plus expérimenté des partis politiques en Côte d’Ivoire ne vous déplaise.

Et si vous voulez aller à la mangeoire, personne ne vous retient on peut même vous montrer la route, où sur les traces du RHDP unifié. Madame semble être amnésique de ce qui se passe en Tunisie, d’où est parti le printemps arabe. Après plusieurs tentatives, c’est un vieux de 89 ans qui a été choisi et c’est lui qui est en train de sortir la Tunisie du marasme. Aussi, rien ne nous étonne de madame Henriette Lagou et puisque c’est d’elle qu’il s’agit.

''Henriette Lagou a déversé des orpailleurs clandestins dans la région de TOUMODI et surtout à Djekanou''

Elle est une des personnes qui encourage et fait la promotion des orpailleurs clandestins dont le Président Bédié parle, voire qu’il dénonce, au plaisir du peuple souverain qui subit les affres de cette pratique dont elle est l’un des instigateurs. Madame Henriette Lagou a déversé des orpailleurs clandestins dans la région de TOUMODI et surtout à Djekanou, elle aussi à travers sa déclaration, est dans le dilatoire.

Elle défend ses intérêts cachés derrière cette déclaration laconiquement orchestrée pour faire disparaître les peuples dans les différentes localités. Elle ne doit pas oublier que c’est dans leur goût d’argent facile et de piller les ressources dans les localités qui crée les tensions inter-communautaires. Madame Lagou a raté l’occasion de se taire.

Elle est pourvoyeuse d’orpailleurs clandestins c’est pourquoi elle vole à leur secours. Nous la mettons en garde d’arrêter cette pratique, car en prenant les 100 millions de Monsieur le candidat dérivé de 2015, madame Lagou est dans la dynamique de gain facile spoliant sur l’autel au grand dam du peuple martyr en déversant des orpailleurs clandestins.

Madame Lagou, ceux qui sont d’accord avec le Président Bédié qui dénonce des faits avérés, c’est pas pour attirer la haine, bien au contraire, c’est pour demander à l’état d’ouvrir les yeux sur ce danger réel qui plane sur la Côte d’Ivoire. C’est à l’état d’assumer son devoir régalien pour la sécurité des personnes et des biens. La démocratie tire sa substance d’une seule source.

La loi fondamentale en est la boussole pour un état de droit. Ce n’est pas à vous de définir le profil ou le portrait-robot de l’aspiration du peuple souverain et singulièrement des militants du PDCI RDA. À bon entendeur salut.

Le comité de veille

Nestor KOFFI

Ambassadeur universel de la paix

Membre du bureau politique

Officier de l’ordre national du mérite agricole

Officier de l’ordre national de la gastronomie française

NB: Les titre, sous titres et chapeau sont de la rédactio