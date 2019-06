Côte d’Ivoire : Le FPI mobilise ses militants pour le retour de Gbagbo

Le FPI (Front populaire ivoirien) ne veut plus rester en marge du débat politique, et a décidé d’investir le terrain pour exhorter ses militants à se tenir mobilisés au regard des défis à venir.

Le FPI sort de son sommeil

Le Vice-président du FPI, parti fondé Laurent Gbagbo, en charge de la doctrine et de la formation politique, Me Kouassi André était dans l'après-midi du samedi 29 juin 2019, l'invité du parlement "Assoa Adou" de Yopougon-Gesco, un espace de libre échange. Selon une note d’information du service de communication du FPI, Me Kouassi André était accompagné d'une forte délégation composée des membres de son cabinet notamment Bini Yao, Dietro Euphrasie, Kouadio Kpagny Soumoe, pour ne citer que ceux-ci.

C'est dans une ambiance chaleureuse que la délégation du FPI conduite par le formateur des formateurs, Kouassi André, a été accueillie par des militants, sympathisants et démocrates qui ont effectué le déplacement. Après les mots de bienvenue du Président du parlement, Monsieur N’Da, la parole est passée sans aucune transition à l'invité du jour qui a d'entrée transmis ‘’les salutations fraternelles et chaleureuses du Président Laurent Gbagbo à son auditoire’’.

Mettant le pied dans le plat, le Vice-président chargé de la doctrine et de la formation politique du FPI, a dépeint la situation dans laquelle le régime ‘’autocratique et antidémocratique de Mr Alassane Ouattara’’ a plongé la Côte d'Ivoire. Pour Me Kouassi André, le pouvoir Ouattara a échoué sur toute la ligne, citant en exemple, l'éducation qui est au rabais, la santé, la réconciliation etc.

Face à cet échec, le Vice-président du FPI appelle les militants, sympathisants et démocrates à se mobiliser pour les batailles à venir car il nous faut arracher la gouvernance de la Côte d'Ivoire des mains de ces antidémocratiques. Selon la même note d’information du service de communication du FPI, Me Kouassi André a aussi invité son auditoire à se mobiliser pour la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire car Laurent Gbagbo sera bientôt là ‘’pour finaliser cette réconciliation’’.