Côte d' Ivoire : Leadership féminin, un magazine voit le jour

Le paysage médiatique ivoirien s'enrichit avec l'arrivée d'une revue spécialisée dans la promotion du leadership féminin dont le premier numéro est paru en mars 2019. Divine Afrique est un magazine qui entend accompagner la femme africaine dans son ascension.

Un magazine pour le leadership féminin

Divine Afrique, au-delà de faire la promotion du leadership féminin, a pour mission de raconter et de mettre en lumière les Africaines qui, grâce à leurs activités, construisent une Afrique féminine plus affirmée. Ce nouveau média, destiné à toute la gente féminine, principalement africaine et les diasporas africaines, résidant sur le continent et hors du continent, veut cheminer avec ces femmes et remettre au centre du débat leurs mérites si durement acquis, après des combats si durement menés.

Le magazine, produit de la structure de communication Becket Visions & Co, fera découvrir des femmes leaders, pionnières, de carrière exerçant dans divers secteurs d'activités, à travers des portraits.

La journaliste Dominique Mobioh Ezoua, promotrice du magazine, assure que "Divine Afrique se veut un produit éditorial haut de gamme, de bonne qualité, à la fois par son aspect visuel, autant que par son contenu, dans lequel à côté des différentes rubriques, il y aura des dossiers spéciaux et des publireportages. Divine Afrique travaillera également avec des journalistes et chroniqueurs de renom".

La revue est disponible chaque trimestre et se présente sous la forme d'un magazine presse et web de 84 pages, proposée en anglais et en français. Divine Afrique s'attribue quatre principales missions, à savoir, montrer le rôle significatif que jouent les Africaines dans l’émergence de notre continent, célébrer et présenter les parcours de vie de ces femmes ; constituer, un véritable patrimoine journalistique, éditorial, et même littéraire ; bâtir un réseau de femmes leaders, inspirées et inspirantes ; susciter un engouement auprès des générations actuelles.

La prochaine parution de la revue est prévue pour juillet 2019.