Côte d’Ivoire : Une entreprise turque veut créer 52 000 emplois

Le bailleur de fonds turc Candy Group International a octroyé 40 milliards de francs CFA pour la promotion de l’entrepreunariat dans les collectivités de la Côte d’Ivoire.

Candy Group International accompagne un projet du gouvernement pour la création des emplois.

L’Institut ivoirien de l’entreprise (INIE) vient de bénéficier d’un prêt de 40 milliards de francs CFA. Cette enveloppe provient du bailleur de fonds turc Candy Group International sollicité par l’intermédiaire du cabinet African Investment group Fund (AIGF-SA). Cette somme servira à financer un projet du gouvernement destiné à la promotion de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire. La cérémonie de signature du contrat s'est déroulée mercredi au cabinet du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la Promotion de l’investissement privé.

Baptisé TPE/PS-GOUV et élaboré par l’INIE, ce projet vise à créer 35 100 Très petites entreprises (TPE) dans 234 collectivités ivoiriennes (communes, régions et districts autonomes), à raison de 140 TPE en moyenne dans chaque collectivité. D’une durée de 39 mois (3 ans et 3 mois), ce projet doit générer 52 000 emplois directs au total.

Selon le plan mis en œuvre par l’INIE, ce projet conçu selon le modèle CLONIX vise à « dupliquer sur tout le territoire national, un grand nombre d’entreprises viables, telles des clones, à partir de modèles réussis, que ce soit de TPE, des PME ou des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) ». Le directeur général de l’INIE n’a pas caché sa satisfaction suite au soutien de Candy Group.

« C’est une grande première dans l’histoire de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire, par le montant, la taille de la population cible et la nature même du financement, un prêt assorti de garanties purement privées », a déclaré Fofana Mouramane, selon des propos rapportés par APA.