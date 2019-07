CAN 2019 : Voici la récompense de Patrice Talon aux Écureuils du Bénin

Les Écureuils du Bénin se sont brillamment qualifiés devant les Lions de l'Atlas du Maroc pour les quarts de finale de la CAN 2019. Après cette victoire à la Pyrrhus de sa sélection nationale, le président Patrice Talon a eu des mots très élogieux pour ses garçons.

Patrice Talon "Bravo aux Ecureuils"

Première rencontre des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. Les Ecureuils du Bénin étaient opposés aux Lions de l'Atlas, et nul ne vendait très chère leur peau. Mais Stéphane Sességnon et ses coéquipiers préparaient visiblement un coup, celui de réaliser un exploit face aux poulains d'Hervé Renard, solides premiers de la Poule D, devant les Eléphants de Côte d'Ivoire et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud.

Lors de la première mi-temps, l'équipe béninoise a plié sans rompre. Mais dès l'entame de la seconde période, elle a pu se frayer les chemins du filet en marquant un but à la 53e minute de la rencontre, contre le court du jeu, par Moïse Adilehou. Les Marocains ont rétabli la parité à la 75e minute. Le score en est resté là. Et ce n'est pas le pénalty (96e min) des hommes venus du Royaume chérifien qui changera quelque chose à la donne.

Vient alors la fatidique épreuve des tirs au but. Le gardien béninois réussira l'exploit d'arrêter bloquer deux tirs adverses, quand ses coéquipiers réussiront leurs quatre premiers tirs. Le Bénin arrache donc sa qualification historique aux quarts de finale de la CAN 2019. Cet impressionnant résultat n'a pas laissé indifférent le président Patrice Talon, qui a tenu à exprimer sa fierté à son équipe.

"Que d'émotions ! Belle victoire acquise de haute lutte. Preuve que le travail sérieux et rigoureux paie toujours", a-t-il tweeté, avant d'ajouter : "Bravo les enfants ! Le pays entier est fier de vous. Au prochain défi !".

Michel Dussuyer, le coach des Béninois, a également salué ses poulains : "Je suis vraiment très fier des joueurs."

Les Béninois auront donc réussi leur CAN, quel que soit la suite de la compétition. Une médaille d'honneur pourrait les attendre à leur retour à Cotonou après l'expédition égyptienne.