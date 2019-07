Côte d'Ivoire : Deux proches de Guillaume Soro interpellés puis...

Deux militants d'un mouvement de soutien proche de Guillaume Soro, Vaoua Charles Modeste et Doué Daniel, respectivement 1er vice-président et secrétaire national chargé des affaires sociales de l'Alliance de la nouvelle génération pour Guillaume Soro (ANG-GKS), ont été interpellés puis libérés par les services de la police ivoirienne, a-t-on appris d'un communiqué produit par ce mouvement proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale.

Guillaume Soro : Communiqué du Bureau exécutif national de l'ANG-GKS

Déclaration du Bureau Exécutif National de l'Alliance de la Nouvelle Génération pour Guillaume Kigbafori Soro suite à l'arrestation des membres de l'ANG-GKS.

Dans la matinée de ce lundi 22 juillet 2019, Monsieur Vaoua Charles Modeste,1er Vice-Président et Monsieur Doué Daniel secrétaire national chargé des affaires sociales, ont été interpellés par les services de la Police pour des interrogatoires suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 20 juillet 2019 à l'hôtel Belle Côte de la Riviera Palmeraie.

Le Président Exécutif National Kissinpena Ouattara, ayant pris connaissance de l'arrestation des camarades, a entamé des démarches auprès des autorités compétentes qui ont aboutis à la libération de nos camarades après avoir passé 3 heures d'interrogation.

l'Alliance de la Nouvelle Génération pour Guillaume Kigbafori Soro créé en avril 2016 qui se veut être un mouvement politique de citoyenneté et de réconciliation continuera sa mission de la promotion de la paix dans notre pays la Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi l'Alliance de la Nouvelle Génération pour Guillaume Kigbafori Soro très touchée par l'élan de la chaîne de solidarité des mouvements et associations frères Soroistes à notre cher mouvement politique l'ANG-GKS.

l'Alliance de la Nouvelle Génération pour Guillaume Kigbafori Soro remercie le Chef du Cabinet du Président Guillaume Kigbafori Soro et l'ensemble des autorités compétentes,

Remercie tous les Présidents des mouvements et associations frères pour le soutien à l'ANG-GKS, les Communicateurs de Facebook et l'ensemble de la population ivoirienne pour la belle marque de solidarité à notre cher mouvement.

Demande à tous nos militants et sympathisants de garder le calme et la sérénité pour la continuité de nos activités autour de la réconciliation vraie pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère.

Fait à Abidjan le 22 juillet 2019

Le Président Exécutif National

Kissinpena Ouattara