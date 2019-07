Côte d'Ivoire: Guillaume Soro perd un gros soutien, ce qu'il s'est passé

Autrefois très proche de Guillaume Soro, Kakou Mathias, président du Parti pour le progrès et le socialisme (PPS) a animé, mercredi 24 juillet 2019, une conférence de presse, au cours de laquelle il a ouvertement fait cas de sa rupture avec l’ancien chef du Parlement ivoirien.

Kakou Mathias lâche officiellement Guillaume Soro

Anciennement proche de Guillaume Soro, Kakou De Vigny Mathias n’a pas eu la langue dans la poche quand il s’est agi de se prononcer sur ses relations avec son ancien camarade de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). « Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe dans ce pays », dit-il d’entrée de jeu. Guillaume Soro, selon le président Kakou Mathias, a fait une mauvaise lecture de la vie politique ivoirienne, en prenant sur lui, la résolution de quitter le navire RHDP.

Cette mauvaise lecture politique, constitue une raison suffisante pour le président du Parti pour le progrès et le socialisme de rompre ouvertement les amarres avec l'ancien chef du Parlement ivoirien. Cette décision, a expliqué le président du PPS, n'est rien d'autre qu'une question de "principe". « J’ai été très fidèle à Soro et il sait que c’est le tour du president Alassane Ouattara. C’est une question de principe. Je ne suis lié à aucun intérêt et je ne regrette rien. Si vous ne me voyez pas auprès de Guillaume Soro, cela ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. En ce qui me concerne, sur le plan politique, entre nous, c’est fini », a-t-il dit de son divorce avec Soro.

Le président Kakou Mathias reste toutefois convaincu que le député de Ferkéssedougou n’accédera au fauteuil présidentiel que seulement avec l’appui du chef de l’État Alassane Ouattara. Acteur politique de la gauche ivoirienne, l'ex-compagnon de Guillaume Soro qui assure épouser les idéaux du président Alassane Ouattara et du RHDP ne manquera pas de lancer un appel à son ancien compagnon de lutte. « Chaque chose en son temps. Quand ton heure n’est pas arrivée, il ne faut pas forcer », a conseillé Kakou Mathias à Guillaume Soro. Kakou Mathias, faut-il le rappeler, est membre du Bureau politique du RHDP.