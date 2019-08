Adama Bictogo depuis Bassam: "Bédié ne nous fait pas peur"

Le directeur exécutif du RHDP, l’ancien ministre Adama Bictogo, a évoqué, vendredi 2 août 2019, à Bassam, la candidature, d’Henri Konan Bédié à la présidentielle de 2020.

Adama Bictogo et le RHDP, indifferents à la candidature de Bédié

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dirigé par le président Alassane Ouattara, ne semble aucunement inquiété par une candidature du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié à l’élection présidentielle d'octobre 2020.

L’ancien ministre de l’Intégration africaine, Adama Bictogo, qui occupe la fonction de directeur exécutif du RHDP, a indiqué ce vendredi 2 août 2019 lors d’une activité de son parti à Grand Bassam que la candidature ou non du Sphynx de Daoukro en 2020 est « un non-évènement ». ‘’Que le Président Bédié se présente ou pas en 2020, c'est un non évènement pour nous au RHDP’’, a déclaré Adama Bictogo.

Henri Konan Bédié, faut-il le rappeler, n’écarte pas la possibilité de briguer au nom de son parti, le fauteuil présidentiel lors du scrutin présidentiel de 2020. « Si on me le demande. Je suis un homme de service, un homme qui a suivi une tradition de don de soi », avait répondu Bédié au confrère le Monde lors d’une interview publiée jeudi 1er août 2019.

Le parti d’Alassane Ouattara qui aspire conserver le fauteuil présidentiel de 2020, s’active d’ores et déjà sur le terrain pour mobiliser ses bases. Le chef de l’Etat Alassane Ouattara, a, à cet effet, le 22 juillet dernier, donné des instructions claires aux responsables de son parti, visant à quadriller l’ensemble du territoire nationale avant 2020.

Des instructions que le Directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s’évertue à mettre à exécution depuis le mercredi 24 juillet dernier. Pour lui, 2020 sera une CAN politique que le RHDP n’aura aucune difficulté à remprter. "N'ayez pas peur. Ne vous faites pas peur. Le RHDP s'organise. Nous, au RHDP, avec le personnel que nous avons, avec la qualité des gens que nous avons, nous n'avons pas peur de 2020. Et nous pensons que 2020 sera une année comme toutes les autres années. 2020, c'est la "CAN politique" du Rhdp. Nous allons à la CAN pour prendre le trophée", avait-t-il argué face à la presse.