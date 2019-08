Arafat dj les menace, les Kiff no beat reçoivent de gros soutiens

Le boss de la Yorogang, Arafat dj, a décidé d'organiser un concert ce samedi à Treicville à la même heure que le concert du celèbre groupe de rap, les Kiff no beat. Cependant, les jeunes rappeurs ne semblent pas du tout intimidés par le Daishikan.

Les Kiff no beat veulent faire la peau à Arafat dj ce samedi à Treichville

La commune de Treichville sera en ''feu'' ce samedi 10 août 2019. Pour cause, deux grands concerts auront lieu à la même heure dans ladite commune. D'un coté, les leaders du rap en Côte d'Ivoire, les Kiff no Beat, qui seront en live au Palais de la culture, et de l'autre, le leader du Couper decaler, Arafat dj qui sera en attraction à l'espace Yalams dans le cadre de la deuxième étape de la tournée nationale dénommée ''moto moto tour''.

Pour certains acteurs du showbiz en Côte d'Ivoire, la date du 10 août a été choisie par le boss de la Yorogang dans le but de boycotter l'événement des jeunes rappeurs, avec qui il est en froid dépuis plusieurs mois. Cependant, les membres du groupe Kiff no beat ne sont en aucun cas ebranlés par cette coincidence des dates et sont plus que jamais determinés à réussir leur concert.

«Ce n’est pas une première avec Arafat. Il a déjà fait cela avec Debordo l’année dernière. Ecoutez, on n’a pas le même public. Nous, on est serein...Franchement, ça ne nous gêne en rien qu’il fasse son spectacle à la même date et dans la même commune que nous. C’est son droit. Chacun est libre de faire son spectacle quand il veut et où il veut», a laissé entendre le manager principal du groupe hip hop au micro de vibe radio.

Les jeunes rappeurs bénéficient du soutien de nombreux artistes de renom tels que les Magic Diesel, Safarel Obiang, Serge Beynaud, Dj Mix, de Vegedream, qui ont fait des vidéos pour inviter leurs différents fans à se rendre au palais de la Culture ce samedi. De plus, Elow'n et ses compagnons ont également le soutien du capitaine des Eléphants, Serge Aurier, qui a confirmé que le groupe Kiff no beat est le meilleur groupe de Rap en Côte d'Ivoire et en Afrique. ''Je vous invite à ne pas manquer ce concert'', a declaré Serge Aurier.