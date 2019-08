Côte d’Ivoire : Le cadeau des Etats-Unis à la veille de la fête nationale

La Côte d’Ivoire va bénéficier d’une aide financière américaine de 525 millions de dollars. Les accords ont été signés le 5 août dernier à Abidjan à l'ouverture du Forum Etats-Unis Afrique (AGOA).

Les Etats-Unis ont octroyé un demi-milliard de dollars à la Côte d’Ivoire.

A la veille de la célébration marquant son 59e anniversaire d’accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire a reçu un important appui financier des Etats-Unis. L’administration américaine va octroyer 525 millions de dollars (307,2 milliards de francs CFA) pour accompagner le développement du pays sur les cinq prochaines années. Alassane Ouattara a présidé la cérémonie de signature de ces accords le 5 août à Abidjan.

Cette aide s’inscrit dans le cadre du Millenium Challenge Corporation (MCC) dont la Côte d’Ivoire est éligible depuis 2015. Il s’agit d’un programme financé par le Congrès américain pour soutenir les pays en voie de développement respectant un certain nombre de critères : bonne gouvernance, libertés civiles, démocratie, etc.

Cette enveloppe va servir à financer des projets dans les domaines des transports et de l’enseignement en Côte d’Ivoire. « Le projet Abidjan Transport permettra de réduire les coûts de transport et d'améliorer l'efficacité des entreprises en réhabilitant les routes aux alentours de la zone portuaire et en améliorant la gestion et l'entretien du réseau routier », indique un communiqué du MCC.

Le document annonce également qu'un autre projet dénommé « Compétences pour l'Employabilité et la Productivité » permettra d'accroître l'accès à l'enseignement secondaire, la formation des enseignants et de construire « 84 nouveaux collèges de proximité ». Pour accompagner ces initiatives américaines, les autorités ivoiriennes vont débloquer près de 13 milliards de francs CFA.