Indépendance: Ignoré par le régime, Guillaume Soro dit ses vérités

Guillaume Soro a été le grand absent de la célébration du 59è anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire le mercredi 07 août 2019 à Abidjan en présence du Président Alassane Ouattara.

Guillaume Soro n’a pas pris part à la commémoration du 59è anniversaire de la Côte d’Ivoire

Ce n’est plus une secret. Guillaume Soro ne fait plus partie du sérail au pouvoir. Depuis sa démission en février dernier suite à son refus d’adhérer au RHDP (parti au pouvoir), le député de Ferkéssedougou a perdu tout l’estime dont-il bénéficiait auprès du Président Alassane Ouattara ainsi que des barons du régime. A l’étranger depuis plus d’un mois, Guillaume Soro a été le grand absent à la commémoration du 59è anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire célébrée cette année avec faste à Abidjan en présence du chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Bien que loin du pays, le Président du Comité politique a toutefois tenu à livrer ses sentiments.

Guillaume Soro: « Je forme le vœu que la Côte d’Ivoire puisse continuer son développement dans la fraternité et la cohésion »

« Aujourd’hui (mercredi 07 août 2019) notre pays, dans l’union de ses fils et de ses filles, fête ses 59 ans d’Indépendance. En goûtant la saveur de cette liberté, nous n’oublions pas l’engagement et la détermination de ceux qui durent la conquérir, pour certains au prix de leur vie, afin d’établir pour nous une terre d’égalité et de fraternité. Gardiens de ce feu sacré, notre devoir est de continuer leur œuvre en construisant une Nation démocratique, juste,

respectueuse des droits des plus faibles, attentive aux plus fragiles ainsi qu’aux blessés de la vie, et garantissant à tous la liberté de pensée et d’opinion. En ces temps où la conquête des libertés politiques et le respect du droit à la différence demeurent des défis pour chacun de nous, je forme le vœu que la Côte d’Ivoire, instruite des soubresauts de son parcours récent, puisse continuer son développement dans la fraternité et la cohésion ».

Guillaume Kigbafori SORO