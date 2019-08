JUSQU’AU BOUT, le premier film produit par Fabrice Sawegnon, est désormais disponible dans toutes les salles de cinéma.

JUSQU’AU BOUT de Fabrice Swegnon, disponible en salle

Fabrice Sawegnon a invité la presse, des acteurs du cinema ainsi que de nombreux autres invités à la découverte de l’intégralité du film JUSQU’AU BOUT projeté en avant-première le jeudi 01 août 2019 au cinema Majestic Ivoire (Sofitel Hôtel Ivoire) d’Abidjan-Cocody. Réalisé par Hyacinthe Hounsou, ce long-métrage produit par Fabrice Sawegnon et inspiré d’une partie de la vie de l'homme, démontre l’engagement du patron de la structure de Voodoo Group, à investir dans les talents locaux, réalisateurs et acteurs de toutes les générations.

Tourné en Côte d’Ivoire, le film JUSQU’AU BOUT est une première, selon son réalisateur Hyacinthe Hounsou, aux plans artistique et technique, et qui a enregistré l’appui du célèbre acteur Bienvenu Neba. « Je tiens à remercier les médias (presse locale, blogueurs, influençeurs) qui nous ont honorés de leur présence à l’avant première du film Jusqu'au Bout. A tous les acteurs, techniciens, partenaires, personnalités du domaine du cinéma, de l'art et de la culture qui ont également répondu présents, recevez mes sincères remerciements.

Après ce moment de partage sur la vision de FS production, le scénario, le tournage, le ressenti des acteurs, nous espérons vous revoir ainsi que tous les cinéphiles (…) dans toutes les salles Majestic SOCOCE - Majestic PRIMA - Majestic FICGAYO », avait déclaré Fabrice Sawegnon lors de la conférence de presse de présentation du film. L’avant-première a enregistré la présence du Ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, ainsi que celle de nombreuses autres personnalités dont le député Alain Lobognon.