Alassane Ouattara, sa rencontre avec Macron qui fait grand bruit

Invité au 75e anniversaire du Débarquement de Provence, Alassane Ouattara a été convié à un déjeuner par Emmanuel Macron. Cette présence du président ivoirien en France suscite une vive polémique sur les rives de la lagune Ebrié.

Pour la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Provence, célébré ce jeudi 15 août à la Nécropole nationale de Boulouris (France), Emmanuel Macron a spécialement convié deux chefs d'Etat africains, notamment Alassane Ouattara et Alpha Condé, en présence de l'ancien président français Nicolas Sarkozy.

Le président français a rendu un vibrant hommage aux anciens combattants africains « qui se sont sacrifiés pour défendre une terre lointaine, une terre souvent inconnue, une terre jusqu’alors jamais foulée, une terre à laquelle ils ont, à jamais, mêlé leur sang » lors de l'opération militaire menée le 15 août 1944. Après cette célébration, les trois chefs d'Etat se sont retrouvés pour un déjeuner à l'Elysée.

La présence des présidents Ouattara et Condé en France a cependant été interprétée comme répondant à une convocation du président Macron. D'autant plus que ces deux dirigeants africains sont à leurs deuxièmes mandats. Et les rumeurs sur la tentation d'un troisième mandat des deux leaders fait rage aussi bien à Abidjan qu'à Conakry. Cette question pourrait donc avoir été évoquée au cours de ce déjeuner sur le bord de la Seine.

La tension politique, faut-il le rappeler, continue de faire rage en Côte d'Ivoire. La réforme de la commission électorale indépendante (CEI), le redécoupage électoral, le retour au pays de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la présidentielle 2020, voici autant de questions qui pourraient également être évoquées lors des échanges entre Ouattara et Macron. Nicolas Sarkozy, ami de longues dates d'Alassane Ouattara, s'interprète selon certains observateurs, comme le catalyseur de ces discussions.