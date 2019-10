Affaire e-militant du RHDP: Konaté Zié (pro-Soro): "Ce sont des tricheurs"

2 novembre 2019, le RHDP unifié lance e-militant, sa plateforme d'adhésion de ses militants en ligne. Pour Konaté Zié, il ne s'agit que d'une grossière reproduction de l'adhésion au GPS lancée par Guillaume Soro.

Konaté Zié, le RHDP est atteint de « ménopause intellectuelle »

Guillaume Soro et ses proches ont lancé Générations et Peuples Solidaires (GPS), un mouvement citoyen à travers lequel ils entendent ratisser large pour se bâtir un électorat conséquent en prélude à l'élection présidentielle de 2020.

L'adhésion à ce mouvement se fait sur Internet avec à la clé, un numéro identifiant attribué à chaque souscripteur. L'ancien Président de l'Assemblée nationale s'est d'ailleurs étonné de porter le numéro 0002 de sa propre plateforme, un internaute s'étant montré plus prompt que lui. Ce qui dénote de l'engouement autour de cette inscription.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) entend également lancer, ce 2 novembre 2019, e-militant, l'adhésion de ses militants sur la toile. L'opération est pilotée par Sonan Jean-François, Directeur exécutif adjoint (DEA) du RHDP.

Konaté Zié, proche de Guillaume Soro, n'a donc pas manqué de traiter ses anciens alliés de tricheurs, car, indique-t-il, « ils attendent que les autres sortent leurs projets pour copier ». Ainsi qu'il l'a dénoncé sur sa page Facebook :

« Chers amis, vous comprenez pourquoi au RHDP, ils sont pressés de voir le programme de GKS. Ce sont des tricheurs professionnels. A peine le GPS a lancé son adhésion en ligne voilà que le 02 Novembre 2019, ils veulent nous copier. Ils sont presque aveuglés par la haine gratuite contre GKS et par conséquent ils ne réfléchissent plus. Ils attendent que les autres sortent leurs projets pour copier. J'ai honte hooo ! J’ai honte! »

Poursuivant, le pro-Soro ajoute : « Ce sont des tricheurs patentés atteints de la ménopause intellectuelle. Allons Soroment. Nous, on crée et sans scrupules, vous copiez. Hoooo honte hoooooo honte ! »

Puis, il met en garde contre les hommes du pouvoir : « Bravo! bravo ! bravo ! Bravo à toute l'opposition Soroïste. Attention ! Le voisin du restaurant est un tricheur. Méfions-nous. Au restaurant, on mange et on triche pour ne pas faire des efforts. La haine inutile et gratuite est une maladie. »

A un an de l'élection présidentielle de 2020, les potentiels candidats et leurs états-majors s'activent pour se placer en pole position.