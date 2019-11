Tchiffy Zié part "chercher" Charles Blé Goudé à La Haye

Charles Blé Goudé a reçu en audience le Tchiffy Zié à La Haye le weekend dernier. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) est actuellement en liberté sous condition.

Tchiffy Zié parle avec son "fils" Charles Blé Goudé

Acquitté le 15 janvier 2019, Charles Blé Goudé est en liberté sous condition à La Haye. Ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, il était accusé de crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011. L'homme qui a dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a toujours clamé son innocence devant les juges de la Cour pénale internationale (CPI).

"Je sais que je repartirai chez moi ! Si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois déclaré innocent", lançait Charles Blé Goudé en mars 2014 devant la cour. "Contrairement à une certaine opinion qui pense qu'un voyage à la CPI est un voyage sans retour, je pense qu'un citoyen peut faire l'objet d'un procès et rentrer chez lui", avait-il ajouté.

Même s'il est encore en liberté sous condition, Charles Blé Goudé respire l'air frais de La Haye et ne manque pas de recevoir des personnalités politiques ivoiriennes. Cela a été le cas le weekend dernier quand l'ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen a accordé une audience au Tchiffy Zié, chef des chefs traditionnels krou.

Dans une publication sur sa page Facebook, le roi a fait savoir qu'il était venu chercher son "fils". Il est allé plus loin en publiant une photo de lui et Charles Blé Goudé avec pour légende "en route pour la maison".

Rappelons qu' Affoussiata Bamba Lamine, proche de Guillaume Soro, a effectué une visite à La Haye auprès du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. L'envoyée du député de Ferké a déclaré être porteuse d'un message de la part de son mentor.