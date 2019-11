Guillaume Soro donne les vraies raisons de son divorce d'avec Ouattara

Guillaume Soro, candidat à la prochaine élection présidentielle, est revenu samedi dernier sur les raisons véritables de son divorce avec Alassane Ouattara.

Guillaume Soro: "Je ne pouvais pas suivre Ouattara dans le mur"

Guillaume Soro est revenu sur les raisons de sa séparation avec Alassane Ouattara. Devant ses partisans à Milan samedi dernier, l’ancien premier ministre ivoirien, par ailleurs candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire, a indiqué qu’il était inconcevable pour lui de foncer « droit dans le mur» avec les tenants actuels du pouvoir.

Ce n'est pas une affaire de "trahison", assure-t-il, mais un simple choix de raison. « Donc nous, on n'a qu’à suivre Alassane? On voit qu’il s’en va dans le mur, on va le suivre et après la population va venir se soulever pour venir nous frapper nous tous. Moi, je ne peux pas me laisser frapper bêtement comme ça. Donc je me suis retourné», a-t-il justifié.

L’ancien patron de la rébellion des Forces nouvelles, a de même évoqué son retour en Côte d’Ivoire après plusieurs mois passés hors des frontières ivoiriennes. Guillaume Soro qui n’a pas manqué de révéler qu’il est désormais en possession de son passeport ivoirien, a confié qu’il s’organise au mieux pour démarrer sa campagne dès son retour à Abidjan. Probablement après la Crush party de Londres. « Je suis en train de m’organiser pour rentrer au pays pour faire ma campagne. Je viendrai lorsque je serai prêt (…) Je suis maître de mon agenda », a-t-il fait savoir.

Rappelons que Guillaume Soro est entré en disgrâce avec ses anciens alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), depuis sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Depuis lors, l'homme s'est résolu à prendre en main son destin politique. À 47 ans, le député de Ferké vise désormais le fauteuil présidentiel et veut se donner les moyens d'y arriver au soir du 31 octobre 2019. "J’ai décidé d’être candidat à la présidentielle de 2020 et je suis déterminé. Je suis candidat parce que je ne suis pas satisfait pour le niveau de démocratie qui est en péril en Côte d'Ivoire ", a fait savoir le président du GPS.