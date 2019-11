Le RECOR va célébrer le président de Fc San-Pédro, Mohamed Ali Hachicha

Pour ses nombreux investissements dans le sport et les PME, Mohamed Ali Hachicha, président de Fc San Pédro, sera honoré par une entreprise de communication dénommée RECOR Elohim group.

A la tête d' une holding de plus d' une dizaine d' entreprises et de PME /PMI, le Président Directeur Général du groupe Soroubat, Mohamed Ali Hachicha, puisque c' est de lui qu'il s' agit, sera honoré par le RECOR Elohim Group, une structure de communication, de consulting en images, médias et sondage d' opinion, le Samedi 23 Novembre prochain à 10 heures à l'Hôtel IBIS Plateau.

Pour le Directeur Général- Gérant de cette Structure, Paul César Ehouman, l' hommage à Mr Hachicha est multidimensionnel et pluridimensionel en ce sens qu' il est l'incarnation du capital investissement à la fois humain, matériel et financier tout risque en Côte d' ivoire. Pour avoir sû développer diverses entreprises qui partent du BTP avec Soroubat, au secteur de la santé Madalysanté en passant par la commercialisation de produits consommables avec Cogimex.

C'est surtout un engagement personnel plus fort et plus prononcé dans l'investissement et le développement des infrastructures sportives de notre pays. Pour avoir racheté le club Fc San Pédro, et pour avoir construit l' un des complexes de formation et d'entrainement sportif les plus importants à Anyama Brofodoumé. Une telle personnalité ne pouvait pas rester inaperçue.

Il était, selon les recommandations du jury, d' honorer cette personnalité pour avoir crû en notre pays et pour avoir faire progresser la promotion de l' emploi surtout jeune en Côte d' ivoire, en réalisant dans le sport et les PME.

Rappelons que cette céremonie qui est placée sous la Présidence du Secrétaire d' Etat aux Affaires maritimes, Phillipe Légré, et le parrainage de Mr Touré Youssouf, membre de L' ANP et Président de la CNDPCI, verra la participation de plusieurs Directeurs généraux d' entreprises publiques et privées du groupe Soroubat, de personnalités politiques, et administratives. Mais également d' autres lauréats tels que Me Zéhouri Bertin, Notaire et Président de l' ODAPCI, Abdelkarim Bouaziz, Président délégué de F.C San Pedro, Fabien Traoré, DG de KVT, et du Maire de Sinfra, Mr Adama Diop.