Kandia Camara clashe Bédié et Soro: "Ce sont des insulteurs publics"

Kandia Camara a saisi la tribune qui lui a été offerte le samedi 23 novembre 2019, à l'occasion du meeting d'hommage à Alassane Ouattara, initié par les femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), pour dire ses vérités aux adversaires du chef de l'Etat.

La secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR) n'est pas passée par quatre chemins pour tancer les opposants ivoiriens.

Kandia Camara sort ses griffes contre les adversaires de Ouattara

La secrétaire générale du Rassemblement des républicains n'a pas voulu rater l'occasion pour sortir les griffes contre les adversaires politiques d' Alassane Ouattara. Kandia Camara, qui s'exprimait lors du meeting d'hommage au chef de l'Etat, le samedi 23 novembre 2019, au palais des Sports de Treichville.

"Aujourd’hui… les femmes de la Côte d’Ivoire on choisit entre ceux qui veulent la paix, la cohésion et les insulteurs publics. Nous n’allons jamais soutenir un insulteur public, nous ne voulons plus d’insulte en Côte d’Ivoire, nous ne voulons plus de palabres entre nous, nous ne voulons plus la division, les femmes de Côte d’Ivoire majoritairement ici dans cette salle ont choisi la paix, la cohésion, la fraternité, l’amour et la stabilité", a lancé la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, dont les propos sont repris par l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Kandia Camara, sans le nommer, met en garde Guillaume Soro contre ses sorties contre Alassane Ouattara. Il faut noter que depuis sa démission de l'Assemblée nationale, le député de Ferké est entré en guerre contre ses anciens alliés. Vendredi 8 novembre 2019, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a été reçu par la Chatham House, en Angleterre.

Au cours de cette audience, l'ex-président de l'Assemblée nationale a démonté le régime ivoirien. "Il est temps de sortir du voile de cette propagande. Cette vitrine flatteuse, entretenue par les agences de communications financées dans les médias internationaux par le gouvernement de M. Ouattara, se heurte en effet à la dure réalité de l’échec indiscutable de sa politique socioéconomique", a-t-il dénoncé.

Elle n'a pas manqué de faire savoir à Henriette Dagri Diabaté que les femmes du RHDP sont résolument engagées auprès du président de la République.