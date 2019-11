Amadou Gon, 2è meilleur Premier ministre de CI après Ouattara (MOJACI)

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, sera célébré par l’ensemble de la jeunesse ivoirienne réunie au sein du Mouvement des jeunesses actives de Côte d’Ivoire (MOJACI) dans le mois de décembre prochain.

L’annonce de la prochaine journée d’hommage au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, a eu lieu ce mercredi 27 novembre 2019 lors d’une conférence de presse animée à Abidjan-Plateau par Sanogo Kakou Serge dit SKS. « Maillon principal de la gouvernance Ouattara, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly que nous appelons affectueusement AGC, porte avec satisfecit la mise en œuvre des programmes de développement qui se traduit par la réalisation de plusieurs projets, l’augmentation des filets sociaux, la poursuite des efforts du gouvernement à améliorer le climat des affaires, l’accélération du programme de l’électricité pour tous, l’élaboration et l’adoption depuis plusieurs années successives des projets de budgets qui consacre un accent important au dépenses pro-pauvres. Ce qui fait de la Côte d’Ivoire l’un des pays qui a le plus fort potentiel de croissance », a expliqué Sanogo Kakou Serge.

C’est donc pour l’excellent travail de développement et de repositionnement économique, diplomatique et social de la Côte d’Ivoire qu’il mène qu’Amadou Gon Coulibaly va recevoir de ses ‘’enfants’’ du MOJACI leur reconnaissance digne d’un excellent père. « Pour le Mouvement des Jeunesses Actives de Côte d’Ivoire (MOJACI), le Premier Ministre Amadou Gon est le nouveau visage du développement de la Côte d’Ivoire. Il est le deuxième meilleur Chef du gouvernement de toute l’histoire de la Côte d’Ivoire, ayant conduit et réalisé le plus de réformes et de projets de développement. Il incarne la continuité de la vision du Président de la République, SEM Alassane Ouattara », lance le Président Sanogo Kakou Serge.

Cette journée d’hommage qui aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à la salle Anoumabo du Palais de la culture d'Abidljan-Treichville, est placée sous le Parrainage d’Amadou KONE, Ministre des Transports. Et selon les organisateurs, ce sont au moins 5000 jeunes qui sont attendus pour célébrer les mérites de cet ‘’homme d’Etat, ce grand bâtisseur, homme loyal, fidèle et infatigable’’. « Oui ce disciple du Président Ouattara qui, depuis sa nomination en 2017 en tant que Premier Ministre, Chef de gouvernement, n’a cessé de travailler pour réduire les inégalités à travers la mise en œuvre du programme social du gouvernement », vante SKS.

Pour la réussite de la rencontre, Sanogo Kakou Serge a lancé un message de mobilisation aux Ivoiriens car Amadou Gon Coulibaly ‘’est un homme au caractère exceptionnel que toute la jeunesse ivoirienne s’apprête à célébrer, et le MOJACI entend faire en sorte que cette journée soit historique’’. « Pour nous, les actions portées par le gouvernement Amadou Gon consacrent beaucoup d’espoir pour la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui et de demain », a-t-il ajouté.