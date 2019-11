Anne Ouloto ridiculise Soro et ses partisans: "Ils pleurent déjà.."

Anne Ouloto est convaincue de la victoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) à la présidentielle d'octobre 2020. La directrice exécutive adjointe chargée des relations extérieures du parti d' Alassane a partagé son optimisme le dimanche 24 novembre 2019, à Yamoussoukro. C'était à l'occasion de l'investiture des coordonnateurs régionaux et associés, délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux du RHDP.

Anne Ouloto annonce une victoire écrasante du RHDP en 2020

Guillaume Soro est décidé à évincer le Rassememblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix du pouvoir l'année prochaine. Le candidat de Générations et peuples solidaires (GPS) à l'élection présidentielle de 2020, actuellement hors du pays, ne manque aucune occasion pour s'en prendre à la gestion du pouvoir par Alassane Ouattara. Vendredi 8 novembre 2019, lors d'échanges avec les membres de Chatham House, en Angleterre, le député de Ferké a peint un sombre tableau de la Côte d'Ivoire.

"La démocratie est en danger en Côte d’Ivoire. Il y a un story-telling répandu par le régime de M. Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d’Ivoire, selon lequel notre pays se porterait comme un charme. C’est tout simplement un fake ! ", a martelé l'ancien chef de la rébellion ivoirienne de septembre 2002.

L'ex-président de l'Assemblée nationale a récidivé le mardi 26 novembre 2019 en Belgique face des personnalités issues du monde de la politique, des médias, de l'économie et de la diplomatie. "M. Ouattara a échoué à réconcilier les Ivoiriens. C’est d’ailleurs l’une des divergences entre lui et moi", a-t-il lâché avant de faire remarquer que le président ivoirien "a nommé ses amis au sein de la commission centrale de la CEI".

Pour Anne Ouloto, ces sorties de Guillaume Soro ne devraient nullement inquiéter les militants du RHDP d'autant plus qu'il "est le plus grand parti politique en Côte d’Ivoire. Le plus représentatif, qui a en son sein toutes les composantes sociales, et toutes les forces vives du pays". Selon le site lintelligentdabidjan.info, procédant à l'investiture des coordonnateurs régionaux et associés, délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux, le dimanche 24 novembre 2019, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a vanté les mérites d' Alassane Ouattara.

"Ce que le RHDP a fait de 2011 à 2019 n’est rien par rapport à ce qu’on fera de 2020 à 2040. Allez les rassurer. Tout est planifié. Faites confiance au président Alassane Ouattara, il a tout planifié. Les budgets sont déjà planifiés. On peut même vous donner la photo de Yamoussoukro dans 15 ans", a dit Anne Ouloto dont les propos sont repris par notre confrère.

La directrice exécutive adjointe du RHDP se voulant rassurante auprès des militants a ajouté : "Comprenez qu’au fur et à mesure que le RHDP avance, dès qu’on pose un pas, ils tombent à terre, et ils commencent à pleurer. Les bavardages que vous entendez à gauche et à droite, ce sont des pleurs. Ils pleurent déjà la défaite de 2020. Mais attendez, on va vous battre proprement d’abord. Ne vous pressez pas. Y a pas match."