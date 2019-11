Burkina Faso: Me Pacéré Titinga élevé à la dignité de Grand-Croix

Le vendredi 6 décembre 2019, Me Pacéré Titinga Frédéric sera élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Étalon, par le président burkinabè, Jean Marc Roch Kaboré, au palais de Kosyam à Ouagadougou. Et ce, dans la cadre de la célébration du 59e anniversaire de ce pays frère.

Me Pacéré Titinga honoré par le président du Burkina Faso

Cette distinction, la plus haute dans l’ordre des distinctions honorifiques du Burkina Faso, fera l’objet d’une commémoration d’envergure. Déjà, le village de Manéga (situé à 46 km de Ouagadougou) se remet vite au goût du jour, en arborant fièrement ses nouvelles infrastructures qui lui donnent une allure de modernité (bitume, ponts…). Si le village de Manéga se donne une nouvelle beauté pour être dans ses grands jours, les populations, elles, ne demeurent pas en reste.

Mobilisés comme un seul homme derrière leur régent, les habitants et administrés de la commune rurale du Zitenga, de la province de l'Oubritenga, et à leur tête le gouverneur de la région du Plateau-Central, se draperont dans leurs tenues en "faso dan fani" pour se mettre sur leur trente-et-un, et célébrer avec faste cette médaille de Me Pacéré Titinga, Naba Panantugri, chef de Manéga.

Avocat international, homme de lettres et de culture, chef coutumier de Manéga, il est fondateur du Musée de Manéga et a fait ses études au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. Il a publié plus de vingt livres et a reçu la médaille d'honneur de l'Association des écrivains de langue française (ADELF). En 1982, il a décroché le Grand prix littéraire d'Afrique noire pour deux de ses ouvrages : ‘’Poèmes pour l'Angola’’ (1982) et ‘’La Poésie des griots’’ (1982).

Pour mémoire, le président ivoirien, Alassane Ouattara avait été élevé au rang de Grand-Croix de l’Étalon, le mercredi 31 juillet 2019, au cours de la 8e édition du Sommet des chefs d’État du Traité d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Dans la même foulée, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, et le ministre d’État, ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, ont respectivement été élevés au rang d’Officier de l’Étalon et de Commandeur de l’Étalon de la République du Burkina Faso.