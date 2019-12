Après des mois en Europe, Guillaume Soro annoncé chez Alpha Condé

Cela fait plusieurs semaines que Guillaume Soro séjourne hors de la Côte d'Ivoire. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS), candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, en rupture de ban avec Alassane Ouattara parcourt les villes européennes où il échange avec ses partisans. L'ex-patron de l'Assemblée ivoirienne devrait débarquer en Guinée dans les prochains jours. Qu'est-ce qui peut bien conduire l'ancien chef rebelle au pays d' Alpha Condé ?

Guillaume Soro en quête de soutien en Guinée ?

L'absence prolongée de Guillaume Soro a conduit des observateurs de la scène politique ivoirienne à conclure que le leader des soroïstes a été contraint à l'exil suite à ses dissensions avec Alassane Ouattara. Cette thèse a été vivement battue en brèche par le concerné lui-même. "La Constitution ivoirienne interdit l’exil, et le premier garant du respect de la Constitution, c’est le président Alassane Ouattara. Pourquoi resterais-je en exil ? Je suis venu en Europe pour m’organiser tactiquement, stratégiquement par rapport au GPS, et j’ai travaillé pour organiser 2020. Maintenant, une fois que j’ai fini l’Europe, quand je rentre, c’est pour ne plus quitter Abidjan. Je vais aller dormir dans les villages jusqu’en 2020. Il n’y a pas exil dans mon destin. Je rentre à Abidjan bientôt", avait-il argué depuis Barcelone.

En tout cas, Guillaume Soro profite de son absence hors du pays pour tenter de convaincre et rallier des causes à sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Le député de Ferké avait été reçu par la Chatham House, en Angleterre, le vendredi 9 novembre 2019. Ce jour-là, l'ancien Premier ministre ivoirien a démonté le régime d' Alassane Ouattara.

Visiblement, les partisans de Guillaume Soro ne le verront pas de sitôt en Côte d'Ivoire. En effet, celui que l'on surnomme le "leader générationnel" est annoncé en Guinée le vendredi 13 décembre 2019. Selon le site mediaguinee.org, l'homme politique ivoirien est attendu au pays d' Alpha Condé en vue de prendre part à la 10e édition Top 5 de Guinée. Guillaume Soro remettra le trophée du meilleur chanteur africain doté de son nom. Il échangera également avec la communauté ivoirienne établie en Guinée, le 15 décembre.