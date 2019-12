Après le report du retour de Soro: Assoa Adou et Guikahué convoqués

Pr Maurice Kakou Guikahué et Dr Assoa Adou, respectivement secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) sont convoqués dans la matinée du vendredi 20 décembre 2019 au cabinet du ministère ivoirien de l'Intérieur.

Guikahué et Assoa Adou convoqués au cabinet du ministère de l'Intérieur, le meeting de l'opposition menacé ?

C'est le FPI de Laurent Gbagbo qui donne l'information à travers un communiqué relayé sur sa page Facebook. Selon la note du parti leader de la gauche ivoirienne, l'on pourrait être tenté d'affirmer que le régime essaie d'obtenir le report du meeting conjoint PDCI-FPI initialement prévu pour le samedi 21 septembre 2019 à la Ficgayo de Yopougon mais finalement délocalisé à la place Seyni Fofana de Port-Bouët.

"Alors que l'opposition prépare tranquillement son meeting du samedi 21 décembre 2019 au Stade Seyni Fofana de Port Bouet, le Pr Kakou Guikahue (SE du PDCI RDA) et le Dr Assoa Adou (SG du FPI) viennent de recevoir une convocation du ministre de l'Intérieur qui les invite à se rendre à son cabinet demain vendredi 20 décembre à 10 h ", stipule le communiqué.

Mardi dernier, alors que tout semblait acquis pour la tenue de ce grand rassemblement de l'opposition à Yopougon, une mesure a été prise in extremis par le premier magistrat de la commune pour interdire toute manifestation, peu après avoir donné son accord. Mais cela n'a pas été suffisant pour enrayer la détermination de Kakou Guikahué et d'Assoa Adou.

Les deux hommes ont décidé de maintenir la tenue de ce meeting conformément aux instructions de leurs leaders respectifs que sont Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est ainsi que la commune de Port-Bouët a tout de suite été choisie pour accueillir le meeting au cours duquel les deux partis entendent protester contre l'immobilisme du pouvoir sur des sujets comme le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la mise en place d'une CEI consensuelle, un meilleur découpage électoral, la mise en place d'un système électoral fiable, etc. On apprend aussi que le retour de Guillaume Soro initialement prévu pour ce dimanche 22 décembre 2019, est reporté au lundi 23 décembre.