Candidat du PDCI en 2020: Bédié a tout bouclé, voici la date du choix

Elle se tiendra du 12 au 14 juin 2020 à Abidjan. La prochaine convention du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) qui désignera son candidat pour la future élection présidentielle ivoirienne.

Bédié et le PDCI-RDA déroulent le rouleau compresseur en juin 2020

Le parti d’Henri Konan Bédié l’a décidé à l’issue de son 12e bureau politique tenu le jeudi 19 décembre 2019, au siège du PDCI-RDA sis à Abidjan Cocody. Autour du thème : « le PDCI-RDA ; expérience et sagesse pour changer la gouvernance et bâtir une Côte d’Ivoire unie, réconciliée et prospère », le parti doyen des formations politiques ivoiriennes, s’attelera durant les trois jours que durera cette convention, à trouver la perle rare capable de tenir la dragée haute à n’importe quel candidat issu tant de la mouvance présidentielle que de ses alliés de l’opposition.

Le Sphinx de Daoukro a d’ores et déjà, mis en mission ses cadres dans l’optique de sortir victorieux de cette échéance électorale prévue pour le 31 octobre de l’année prochaine. Bédié a en effet invité ses hommes, personnalités, personnel politique du parti à s’investir tant physiquement, matériellement que financièrement à apporter aux plus démunis des militants et sympathisants du vieux parti, leur appui pour l’obtention de leurs cartes nationales d’identité en vue de leurs inscriptions effectives sur les listes électorales.

Outre ces instructions, Henri Konan Bédié et son parti comptent également renforcer leur collaboration avec les autres partis de l’opposition ivoirienne, notamment EDS de Laurent Gbagbo, un allié de circonstance, avec lequel, ils comptent « sauver la Côte d’Ivoire du chaos dans lequel les gouvernants actuels veulent l’enfermer ».

Dans son discours d’orientation, l’ancien chef d’État ivoirien a rappelé qu’il est du devoir de son parti le PDCI-RDA en liaison avec les autres partis politiques membres de la Coalition pour la démocratie la réconciliation et la paix (CDRP) de restituer à la Côte d’Ivoire « la souveraineté au peuple de Côte d’Ivoire en reconstituant les ressorts de l’unité nationale brisée par le régime autocratique du parti unifié RHDP ».