Après Soro, le domicile d'un proche de Bédié assiégé par des hommes armés

Des hommes armés auraient pris d'assaut la résidence de N'Dri Pierre Narcisse, directeur de cabinet d'Henri Konan Bédié, président du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), apprend-on des sources proches du PDCI-RDA.

Le domicile de N'dri Pierre Narcisse (Proche de Bédié), pris d'assaut par des hommes armés

Ce sont les canaux de communication du vieux parti qui donnent l'information. Le domicile de N'Dri Pierre Narcisse, porte-parole du PDCI, serait depuis jeudi "assiégé" par des hommes en armes. "L'information est que les corps habillés ont campé chez lui pour on ne sait quelle raison", relate une source au PDCI-RDA.

Notre source précise par ailleurs que le directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié est "en lieu sûr". La présence de ces hommes armés au domicile du porte-parole de Bédié, faut-il le souligner, intervient dans un contexte de tension entre pouvoir et opposants.

Notamment avec Guillaume Soro, un allié du Sphinx de Daoukro, accusé de tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics. Son domicile ainsi que ceux de plusieurs de ses proches dont Me Affoussiata Bamba Lamine, Soro Kanigui (...), ont également fait l'objet de perquisition par les forces de défense et de sécurité.

Des armes, minutions de guerre et autres équipements radios, y ont été saisis, comme l'a fait savoir le procureur de la République, jeudi, au cours d'une conférence de presse.

Cette présence d'hommes armés au domicile du porte-parole du PDCI-RDA, aurait-elle un lien avec cette affaire de coup d'État reproché à Guillaume Soro ? La coalition politique conduite par Henri Konan Bédié anime une conférence de presse ce vendredi après midi au siège du PDCI à Cocody.