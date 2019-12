Côte d’Ivoire: Amadou Gon offre 1500 jouets aux enfants de Hiré

Permettre aux enfants de la commune de Hiré (gros bourg situé dans la région du Lôh-Djiboua) de passer de très belles fêtes de fin d’année, tel est le sens du geste de ce donateur proche du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Moustapha Souley, proche d’ Amadou Gon comble les enfants de Hiré de jouets

Activiste proche du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Moustapha Souley est très actif sur le terrain à Hiré. Après avoir offert plus de 100 complets de pagne aux militants RHDP de Hiré à l’occasion du congrès de janvier dernier, le jeune leader vient encore de faire parler son coeur. Du mercredi 20 au samedi 28 décembre 2019, Moustapha Souley a parcouru tous les quartiers et villages environnants de la commune de Hiré où il a offert près de 1500 jouets aux enfants de la localité, à la grande satisfaction des parents de ces derniers.

« Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous avons offert plusieurs jouets aux enfants pour leur permettre de bien fêter comme tous les autres enfants du monde et leur dire que le chef du gouvernement pense à eux », a-t-il fait savoir à Afrique-sur7. Leader de Hiré, Moustapha Souley a tenu à exprimer sa fierté et son soutien indéfectible au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son appui constant à la population de la commune.

« Nous appelons la population à soutenir les actions de développement, engagées par le Président Alassane Ouattara, et mises en oeuvre par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », a-t-il exhorté. En plus des jouets, Moustapha Souley a fait don d’une cinquantaine de chaises à la chefferie d’Assayé 2 et 50 autres à l’Association des sages Malinké de Hiré.