Présidentielle 2020 : Affi N’guessan lance un vibrant appel aux GOR

Son message de Nouvel An a été l’occasion pour Pascal Affi N’guessan de lancer un appel à l’apaisement aux militants du Front populaire ivoirien (FPI), toutes tendances confondues.

Présidentielle 2020 : Le vibrant appel de Pascal Affi N’guessan aux différentes tendances du FPI

« Ne nous trompons pas d’adversaire; allons résolument à la paix pour la Côte d’Ivoire », a lancé le président statutaire du Front populaire ivoirien, l’honorable Pascal Affi N’guessan, le samedi 4 janvier 2020, dans son message de Nouvel An.

Le Front populaire ivoirien, parti leader de la gauche ivoirienne, est confronté à une crise aiguë, à l’origine de la scission du parti en deux blocs qui dure depuis 5 ans.

À quelques 10 mois de la tenue du prochain scrutin présidentiel de 2020, tous restent unanimes que l’unité du parti se trouve dans la seule alternative pour un FPI fort et capable de reconquérir le fauteuil présidentiel. Pour Pascal Affi N’guessan, l’évolution actuelle de la position de nombreux militants favorables à l’unité du parti est un signe des temps.

« L’unité du FPI est en marche pour le bonheur de ses militants et sympathisants, mais aussi pour de nombreux Ivoiriens qui croient en la capacité de ce parti de restaurer la Côte d’Ivoire », a indiqué le premier responsable du FPI dans son adresse.

Le président du Conseil régional du Moronou a saisi l’occasion pour appeler les militants du parti toutes tendances confondues à « l’apaisement, à l’humilité, à la cohésion et en définitive, à la sagesse » pour dit-il, « ne pas se laisser vaincre par l’orgueil et la haine ». La pluralité de courants et de tendances dans un parti politique, explique-t-il, est un signe de vitalité qui doit servir la cause nationale.

Rappelons que Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’guessan, s’étaient discrètement rencontrés à Bruxelles, les vendredi 3 et samedi 4 janvier 2020. Les deux hommes, qui ne s’étaient plus parlé depuis la fin de la crise postélectorale de 2010-2011, ont fait le tour d’horizon de l’actualité sociopolitique ivoirienne. Ils se sont également exprimés sur la crise interne qui secoue le Front populaire ivoirien. Gbagbo et son ancien Premier ministre avaient en ligne de mire, à en croire certaines indiscrétions, l’élection présidentielle du 30 octobre 2020.