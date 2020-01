Présidentielle 2020: Un leader religieux interpelle les hommes politiques

Les fidèles de l’Eglise "Aime ton prochain comme toi-même" ont choisi de se rendre à Divo, dans le cadre de la commémoration de la saint-sylvestre, afin de rendre grâce à Dieu pour les avoir protégés pendant l’année 2019. A l’Eglise du Quartier Boudoukou, les fidèles, appuyés par les chorales, ont chanté et glorifié le Seigneur qui leur donne de voir cette nouvelle année 2020.

Le Prédicateur Suprême ADIDO ADIA : "Que ces élections ne soient pas une occasion de désordre, de conflit"

Le Prédicateur Suprême ADIDO ADIA a commencé par donner l’évangile lié à la circonstance: « Chaque 01er janvier à 00 heure, Dieu descend pour visiter son monde. C’est ce qui explique que nous venons à l’Eglise chaque 31 Décembre de 21 h à minuit, pour l’attendre…"

Il a poursuivi son enseignement avec la genèse du monde tout en révélant que ADAM et EVE ne sont pas la première génération d’hommes sur la terre : «L’humanité n’a pas débuté avec Adam et Eve. Avant eux, Dieu a créé des hommes qu’il a envoyés directement sur la terre mais ceux-là ont été induits dans le péché par Christ FER, premier fils de Dieu, devenu par la suite SATAN (…) ».

« Le fruit interdit dont il est fait allusion dans la bible, n’est pas un fruit en tant que tel mais c’est l’acte fornicateur que Christ Fer a eu avec Eve la femme d’ADAM». Le Suprême ADIDO a poursuivi son homélie en exhortant les fidèles venus nombreux de toute la Côte d’Ivoire à la repentance, à l’abandon du péché et à vivre selon les prescriptions divines pour ne pas avoir des surprises désagréables dans l’au-delà.

« Chacun doit prendre conscience de l’existence de Dieu en abandonnant les péchés que nous commettons au quotidien. Confessons-nous et repentons-nous. Revenons tous à Dieu de façon immédiate car la mort ne prévient pas », dira-t-il.

Le Prédicateur Suprême a également prié pour la paix et la cohésion en Côte d’Ivoire non sans appeler les leaders politiques à préserver la paix : « 2020 est une année électorale en Côte d’Ivoire. Que ces élections ne soient pas une occasion de désordre, de conflit. C’est pourquoi j’invite les acteurs politiques à mettre l’intérêt de la nation au-dessus de tout et à organiser des élections justes et transparentes tout en s’appuyant sur la constitution de notre pays. »

La fin de l’office religieux a été marquée par la danse de réjouissance accompagnée de chants et de cris de joie. Bien avant le 31, le Samedi 28 Décembre 2019, l’Eglise Aime ton prochain comme toi-même, en marge des festivités de fin d’année, s’est réunie en Assemblée Générale où il a été question de faire le bilan des activités passées, de procéder au renouvellement du Bureau Exécutif National et de donner des orientations pour l’expansion de l’Eglise.

L’Eglise Aime ton prochain comme toi-même a été créée en 1933 par l’Eternel Dieu à travers le Prophète BOTTO ADAÏ DAVID. Elle met l’accent sur l’enseignement des vrais prophètes africains. Son siège se trouve à Divo en République de Côte d’Ivoire.