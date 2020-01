Avant la présidentielle, chrétiens et musulmans montent au créneau

A l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2020, chrétiens et musulmans ne veulent pas rester en marge et subir le ''diktat'' des hommes politiques.

La Plateforme des leaders croyants initient une caravane de la paix avant la présidentielle

A neuf (09) mois de la prochaine élection présidentielle, la Plateforme des Leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement (PLCRD), vient de lancer une grande tournée de sensibilisation et d'évangelisation pour la paix dénommée "La caravane de la paix, la réconciliation et le développement".

Cette caravane tient sa source des crises et tensions actuelles que vivent les Ivoiriens à l'approche du scrutin présidentiel et qui rendent la situation alarmante. Selon la PLCRD, ces tensions montrent que les acteurs de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire sont encore à la recherche de la bonne méthode pour véritablement arriver à la paix qui est désormais une urgence vitale pour la stabilité et le développement du pays.

C'est donc pour indiquer ce chemin de coexistence pacifique que la caravane de la paix, la réconciliation et le développement, est initiée sur toute l'étendue du territoire national. Chaque étape de la caravane sera animée par des prières interconfessionnelles pour la paix, des activités festives ou sportives pour la paix, des rencontres sectorielles de sensibilisation (rencontres avec les différentes représentativités des couches sociales des localités visitées), des journées d'évangelisation, des formations et une cérémonie officielle pendant laqueelle la flamme de la paix, sera allumée.

Après l'étape pilote de la ville de Daloa qui a accueilli la caravane du 13 au 15 novembre 2019 à l'occasion de la Journée nationale de la paix, la prochaine étape aura lieu à Gagnoa du 12 au 19 janvier 2020. Le thème général de la caravane est : "Bâtir une Côte d'Ivoire unie et réconciliée" et a pour objectif principal de mobiliser la conscience collective des Ivoiriens autour de la paix, la réconciliation et le développement.

Mis sur les fonts baptismaux en 2018, la Plateforme des Leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement est un réseau interconfessionnel de leaders croyants oeuvrant pour la paix, l'instauration d'un climat de confiance en faisant la promotion du vivre ensemble et du développement communautaire.

Présidée par Mme Madeleine Yao, Magistrate hors hiérarchie, la Plateforme a l'adhésion complète des autorités administratives et de tous les grands leaders des confessions réligieuses, notamment catholique, méthodiste, évangélique et islamique.