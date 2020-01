Enlevés de la MACA, voici où ont été conduits les 3 pro-Soro

Trois proches de Guillaume Soro, initialement placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), ont été extraits de leurs cellules pour de nouvelles destinations, a-t-on appris de sources proches du président de GPS.

Alain Lobognon, Soul To Soul et Babou Traoré (Pro-Soro) ont quitté la MACA

Alain Lobognon, Souleymane Kamaraté alias Soul To Soul, tous proches de Guillaume Soroo, et arrêtés le lundi 23 décembre 2019 au siège du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS) à la Riviera Golf, ont été transférés de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan vers d'autres lieux de détention.

Initialement prévue dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2020, cette opération coordonnée par des agents de la Force de recherche et d'assistance de la police nationale (FRAP), avait été avortée du fait de l'absence de documents légaux autorisant ce mouvement.

Aux dernières nouvelles, l'opération a finalement été exécutée dans la nuit du mercredi 8 janvier 2020. Ainsi, l'honorable Alain Lobognon a été conduit à la prison de Grand-Bassam, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire, lorsque Souleymane Kamaraté et Babou Traoré ont, eux, été transférés à la prison de Toumodi dans le centre du pays.

" Ils ont été extradés de leurs cellules du bâtiment des assimilés, Mr Babou Traoré a été trimballer avec toute humiliation jusqu'au véhicule de la FRAP tandis que l'ambassadeur Soûl To Soûl et le député Alain Lobognon son sortis de leur cellules et montés tranquillement dans les véhicules de la FRAP sans brutalités", nous informe une source proche de la galaxie soroïste.

À en croire une correspondance des avocats de GPS, cosignée par Me Charles Consigny et Robert Binsard, la décision de la modification des conditions de détention de ces trois proches de Guillaume Soro, ne répond à aucune disposition des autorités judiciaires mais reposerait sur un arrêté ministériel émis par l'exécutif ivoirien. "L'exécution d'un tel acte s'inscrirait dans un contexte étranger au code de procédure pénal ivoirien", ont dénoncé les avocats de GPS.

Les avocats ont rappelé au passage que les dispositions relatives à l'immunité parlementaire et diplomatique de leurs clients (Lobognon et Soul To Soul), ont déjà été "gravement enfreintes dans le cadre de la procédure diligentée à leur encontre".