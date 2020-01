Denis Kah Zion: Voici l'identité de l'espion qui filmait sa résidence

Denis Kah Zion, maire de la commune de Toulepleu, par ailleurs cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a annoncé l'interception du drone qui a survolé sa résidence, mercredi 15 janvier 2020 à Cocody-Riviera.

Espionnage du domicile de Kah Zion : Le drone intercepté, son opérateur cueilli

Fin de parcours pour l'espion qui, le mercredi 15 janvier dernier, a fait survoler un drone sur le domicile de Denis Kah Zion. "Le drone suspect, en filmant aujourd’hui à nouveau ma résidence, a été intercepté, avec son opérateur et tous deux remis à la police. La DITT (police) a immédiatement ouvert une information judiciaire", a confié jeudi 16 décembre le maire Denis Kah Zion.

Le suspect nommé Yao N'guessan Fabrice, après audition par les services de police, a avoué qu'il travaillait pour une structure travaillant en sous-traitance avec l'entreprise française Colas, spécialisée dans la construction de voiries. "Il n’a aucune pièce justificative de ses allégations. Il n’a ni carte professionnelle, ni contrat, ni ordre de mission, ni attestation de travail. Encore moins l’autorisation de faire survoler un quartier par un drone", fait savoir Denis Kah Zion.

Ce sont les riverains, alertés par un second survol du drone au domicile du cadre du PDCI-RDA, jeudi 16 janvier 2019, "comme s’il était là pour terminer la mission qu’il avait commencée la veille", qui sont parvenus au terme d'une battue organisée, à retrouver le point de départ de l’appareil et l’opérateur qui le pilotait à distance.

"Le drone en question a été mis sous scellé et une information judiciaire a été immédiatement ouverte pour en savoir plus sur les activités et la mission de ce drone qui aura réussi à filmer ma résidence en deux jours", a indiqué le maire de Toulepleu.