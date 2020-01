Port d’Abidjan: Plus de 1 000 milliards de FCFA investis depuis 2011

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a procédé le 16 janvier 2020 au Port d’Abidjan, à la pose de la première pierre des travaux de construction d’un nouveau Terminal céréalier, une infrastructure qui vise à rendre plus compétitif ledit Port.

Infrastructures : Le Terminal céréalier va accroître la compétitivité du port d'Abidjan, indique le ministre Amadou Koné

« La construction de ce nouveau Terminal céréalier vise à rendre le Port d’Abidjan beaucoup plus compétitif. Ces travaux entrent dans le cadre d’une stratégie globale de remise à niveau et de développement des infrastructures portuaires décidée par le Président de la République Alassane Ouattara », a indiqué Amadou Koné.

Selon le CICG, le ministre a relevé que par sa capacité à manutentionner une importante quantité de marchandises, le Terminal jouera un rôle capital en matière de sécurité alimentaire, tant pour la Côte d’Ivoire que pour les pays de l’hinterland. Des pays dont les besoins en produits céréaliers vont sans cesse croissants. A terme, le nouveau Terminal pourra accueillir des navires transportant entre 40 000 à 50 000 tonnes de vracs alimentaires, contre 30 000 actuellement, soit une augmentation de 60%.

Il sera construit sur une superficie de 9,5 hectares, avec 700 mètres de linéaire de quai et d'une profondeur en eau variant entre 13 et 14 mètres. Les travaux d’exécution vont durer 26 mois. D’un montant de 59 milliards de FCFA, le projet est financé par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Selon Amadou Koné, les investissements consentis par le gouvernement pour la modernisation et le développement des installations portuaires sont estimés à plus de 1 000 milliards de FCFA depuis 2011.

Le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, Hien Yacouba Sié, a traduit sa reconnaissance au Président de la République et au gouvernement pour leur implication dans l’aboutissement de ce projet majeur pour la Côte d'Ivoire.