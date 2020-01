Côte d'Ivoire: Bédié accentue la pression sur Ouattara et menace

La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP) a exprimé, mardi 21 janvier 2020, son opposition à la modification de la constitution envisagée par Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien.

La CDRP dit non à une modification de la constitution ivoirienne

« La CDRP invite le Chef de l’État à rénoncer à son projet de tripatouillage de la constitution », a lâché le ministre Aka Ahizi, porte-parole de cette plateforme dirigée par Henri Konan Bédié. La conférence des présidents des partis politiques membres de la CDRP, était en réunie ce mardi 21 janvier 2020 au siège du PDCI-RDA, à Cocody pour un point de presse.

Pour le président du Parti ivoirien des travailleurs (PIT) et ses pairs membres de la CDRP, modifier actuellement la constitution, contribuerait à exacerber les tensions et accentuer les divisions. La Côte d’Ivoire a plutôt besoin de se rassembler et de s’unir autour d’un idéal de paix et de réconciliation.

Selon la plateforme dirigée par Henri Konan Bédié, il n’est pas démocratique pour un chef d’État de recourir plusieurs fois au cours d’une même législature ou chaque fois qu’il le désire, à une modification de la loi fondamentale. Et ce, d’autant plus que cette constitution n’a été adoptée que le 8 novembre 2016.

Il va sans dire que l’opportunité de cette volonté de modifier la constitution au cours de cette année électorale et les procédures d’urgence annoncées pour son adoption portent « gravement atteinte aux principes démocratiques les plus élémentaires ».

Au nom de la CDRP, Aka Ahizi a dit prendre à témoin la communauté internationale. Il a prévenu de même que la plateforme de l'opposition entend user de tous les moyens légaux et démocratiques à sa disposition pour faire barrage à ce projet de modification de la constitution. Le mardi 31 décembre 2019, le chef de l'État Alassane Ouattara, annonçait dans son traditionnel message de nouvel an, sa volonté de modifier la constitution ivoirienne dans le premier trimestre de l’année 2020.