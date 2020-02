La COSEFCI menace, Kandia Camara recrute 5 000 enseignants

Au moment où un bras de fer l'oppose à la Coalition du secteur éducation/formation de Côte d'Ivoire (COSEFCI), Kandia Camara se prépare à recruter 5 000 instituteurs adjoints. L'annonce a été faite le mercredi 5 février 2020 par Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement, à l'issue d'un Conseil des ministres.

Kandia Camara recrute 5 000 enseignants adjoints

La Coalition du secteur éducation/formation a observé une grève de 48 heures du mardi 28 au jeudi 30 janvier 2020. La COSEFCI revendique la revalorisation de l'indemnité de logement des enseignants, la suppression des cours de mercredi, la concrétisation de l'accord obtenu sur le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires ainsi que la rémunération de la surveillance et leur paiement diligent. Suite à ce mouvement d'humeur, les salaires de 259 enseignants ont été suspendus par le gouvernement ivoirien.

Devant cette mesure gouvernementale, la coalition, qui a dénoncé "l'environnement de psychose généralisée créé et entretenu à dessein par le cabinet du ministère de l'Éducation nationale au travers des moyens de l'État, mais aussi de ses suppôts de tout acabit" pendant la grève, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Elle annonce l'application de son plan B, notamment la "grève illimitée".

Kandia Camara ne semble pas impressionnée par les menaces des enseignants. En effet, la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle donne l'impression de ne pas être préoccupée par la situation. Pour preuve, au sortir du Conseil des ministres du mercredi 5 février 2020, on a appris que "le Conseil a donné son accord pour le recrutement de 5 000 jeunes diplômés du BEPC (Brevet d’étude du premier cycle) qui recevront une formation initiale dans les CAFOP". Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le début des inscriptions est "fixé au lundi 10 février 2020 et le déroulement des épreuves est prévu pour le samedi 25 avril 2020".