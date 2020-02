Mea culpa d'un footballeur après une fausse blague sur le Coronavirus

Alors que l'épidémie du Coronavirus fait des ravages en Chine et inquiète à travers le monde, le footballeur Dele Alli a fait une blague sur les réseaux sociaux. Mais le milieu de terrain de Tottenham s'est rapidement ressaisi après sa bourde.

Le Coronavirus, un sujet trop sérieux pour être tourné en dérision

À ce jour 10 février 2020, le bilan de l'épidémie de Coronavirus (2019-nCoV) est de 908 morts dans l'Empire du Milieu, et plus de 40 000 personnes infectées. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont à pied d'oeuvre pour juguler ce fléau et permettre à la Chine Orientale de se sortir de cette mauvaise passe. C'est pourtant au cours de cet élan humanitaire qu'un son discordant vient perturber cette atmosphère déjà inquiétante.

Dele Alli, un footballeur anglais évoluant dans le prestigieux club de Tottenham Hotspur, a eu la mauvaise inspiration de publier sur Snapchat une vidéo dans laquelle il portait un masque dans le salon d'un aéroport, avant de montrer un Asiatique et de montrer par la suite, en gros plan, un savon antiseptique.

Mais s'étant rendu compte de cette plaisanterie de mauvais goût, le footballeur de 23 ans a aussitôt retiré la vidéo, avant de son confondre en excuses. « Ce n'était pas drôle, je l'ai immédiatement compris et je l'ai enlevé. Je suis abattu, le club aussi », a-t-il confessé, avant d'ajouter : « Ce n'est pas quelque chose dont il faut se moquer. J'envoie tout mon amour et toutes mes pensées et prières à tout le monde en Chine. »