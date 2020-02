Présidentielle 2020 : Mamadou Koulibaly crie déjà à la fraude

Mamadou Koulibaly, candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, sous la bannière de Liberté et démocratie et la République (LIDER), a partagé ses doutes et ses inquiétudes avec les Ivoiriens, le jeudi 13 février 2020, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le professeur d'économie a expliqué que le gouvernement ivoirien ne semble pas préoccupé par l'organisation de l'élection, mais plutôt par trouver des stratégies pour truquer la présidentielle.

Présidentielle 2020, pourquoi Mamadou Koulibaly crie à la fraude

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) serait-il en train de préparer la fraude à la présidentielle du 31 octobre 2020 ? À cette question, Mamadou Koulibaly, le candidat de Liberté et démocratie pour la République (LIDER) à cette joute électorale, répond par l'affirmative. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a livré ses arguments à travers une vidéo publiée le jeudi 13 février 2020 sur la toile.

"Je voudrais partager avec vous mes doutes et inquiétudes. Des doutes, parce que je vois une année électorale et puis je vois un gouvernement qui doit normalement procéder à l'organisation de ces élections, prendre les dispositions qu'il faut pour le faire. Je ne le vois pas vraiment préoccupé par ces élections, je ne le vois pas préoccupé par ce qu'il y a à faire pour réussir ces élections", a entamé Mamadou Koulibaly.

Pour le transfuge du Front populaire ivoirien (FPI), le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly est "plutôt préoccupé par ce qu'il y a à faire pour truquer ces élections ou ne pas les organiser ou en tout cas s'arranger pour les gagner même s'il faut pour cela tricher. On voit avec la commission électorale". Mamadou Koulibaly a également dénoncé le fait que le recensement général de la population, "prévu depuis longtemps", c'est-à-dire décembre 2018, n'a pas encore été fait. Lors d'un meeting à Azaguié, dans le sud de la Côte d'Ivoire, le samedi 8 février 2020, avait vigoureusement critiqué la gestion d'Alassane Ouattara.