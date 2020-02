Amadou Gon dans le Gbôklê pour booster le devéloppement

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, effectue depuis ce jeudi 13 février 2020, une visite de travail dans la région du Gbôklê.

Amadou Gon dans le Gbôklê pour poser des actes forts de développement

Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé dans la matinée du jeudi 13 février 2020 dans le Gbôklê, dans le cadre d'une visite de travail qui durera trois. La question du développement et du renforcement de la cohésion sociale entre les populations de cette région du sud est de la Côte d'Ivoire, est au centre de cette visite.

Dans l'agenda du Premier ministre, figurent des inaugurations d’infrastructures, des visites de projets sociaux et lancement de travaux, de même que des rencontres avec les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, les élus et les cadres.

Au premier jour de sa visite, ce jeudi, Amadou Gon Coulibaly a donné le premier coup de pioche qui marque le top départ des travaux de bitumage de Fresco. La ville bénéficiera de cinq kilomètres de bitume.

Dans l’après-midi, il a procédé au lancement des travaux de l’extension du réseau électrique de la ville et à la mise sous tension du réseau électrique de Zakaréko et Gbadjégoué. À cela, il faut ajouter l'ouverture des vannes pour adduction en eau potable de certains villages dont celui d'Aropka, non loin de Sassandra,

La visite de travail prendra fin le samedi 15 février 2020 à Sassandra par une cérémonie d’hommage au Président de la République, Alassane Ouattara.