Affaire "coup d'Etat contre Ouattara": La plateforme EDS se désengage

La plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), proche de Laurent Gbagbo, a fait des précisions à propos de sa supposée participation au sit-in de l’opposition ivoirienne organisée le samedi 15 février 2020 à la place du Trocadéro de Paris en France.

Sit-in de Trocadéro à Paris: EDS fait des précisions

La plateforme EDS a précisé, dans un communiqué dont copie nous est parvenue, qu’elle n’est nullement concernée ni de près ni de loin par cette activité politique de la place Trocadéro à Paris.

À ce sit-in du samedi 15 février dernier, des centaines d’Ivoiriens membres de la coalition des partis et mouvements politiques de l’opposition et la société civile, s’étaient réunies pour dire « non aux arrestations arbitraires et au recul de la démocratie en Côte d’Ivoire ».

Mais la sortie malencontreuse d’un ancien militaire proche de l'ex rébellion des Forces nouvelles, aura contribué à saper l’esprit de cette manifestation. Dans son intervention, l’orateur menaçait ouvertement de faire tomber, au moyen des armes, le régime du président Alassane Ouattara.

« La peur doit changer de camp. Ouattara est arrivé au pouvoir par les armes mais il n’a pas le monopole des armes. Bientôt, nous chasserons le pouvoir d’ Alassane Ouattara par la force des armes parce que nous avons l’expertise de la guerre», s’était-il exprimé. Face à cette "sortie de route" contraire à sa vision politique, EDS a tenu à faire des clarifications.

«La plate-forme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) attachée à la paix et à la réconciliation, tient à informer tous les militants et sympathisants des partis politiques organisations qui la composent, ainsi que l'ensemble de la communauté nationale et internationale, qu'elle n'est nullement concernée de loin ou de près, par la récente activité politique qui aurait eu lieu ce week-end du samedi 15 février 2020, à la place du Trocadero, à Paris », a clarifié EDS.

D’ailleurs, informe son vice-président Eric Kahé, EDS n'a mandaté, à cette activité politique, aucun délégué ni militant, encore moins responsable politique. La plateforme dit n'avoir, à aucun moment, été associée à l'organisation de ladite activité.