Les évêques investissent le Palais ce mercredi, Ouattara va les recevoir

Une rencontre décisive est prévue, mercredi 19 février 2020 au palais présidentiel entre le chef de l’Etat Alassane Ouattara et le clergé catholique.

Quelque chose va se passer entre Alassane Ouattara et les évêques ce mercredi

Le chef de l’Etat Alassane Ouattara recevra dans l’après midi du mercredi 19 février 2020, au palais présidentiel au Plateau, une délégation de l’église catholique conduite par Mgr Jean Pierre Kutwa. Au menu de cette rencontre, la situation socio-politique qui se montre de plus en plus tendue à quelques 8 mois de la prochaine élection présidentielle.

La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, avait au sortir de leur 114e assemblée plénière tenue en janvier à Korhogo, exhorté le régime Ouattara à mener des actions allant dans le sens de la réconciliation nationale et de la tenue d’élections transparentes, ouvertes et apaisées en octobre prochain, avec la mise en place d'une Commission électorale (CEI) vraiment indépendante.

Le clergé catholique avait souhaité entre autres "la libération des prisonniers politiques et d’opinion ainsi que le dégel de leurs avoirs, l’instauration et la consolidation de l’Etat de droit qui implique le respect de la Constitution". Une sortie qui n'avait pas été du goût du pouvoir et de ses nombreux militants réunis au sein du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

« Il n’y a pas de prisonniers politiques ni de prisonniers d'opinion en Côte d’Ivoire, il faut que cela soit bien clair », avait rétorqué le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré. Les tenants du pouvoir et autres militants proches du RHDP avaient manifesté leur colère; certains accusant parfois les religieux d’être « la voix de l’opposition voire d'être l’autre opposition». Une tension qui avait poussé les catholiques à annuler la marche priante pour la paix, transformée en séance de prières au sein de la cathédrale St Paul d'Abidjan-Plateau.