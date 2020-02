Choix du candidat du RHDP: Voici ce qui va faire gagner Amadou Gon

La candidature d’ Amadou Gon Coulibaly pour la succession du Président Alassane Ouattara est plus que jamais souhaitée par bon nombre de ses partisans parmi lesquels Ali Badarah Konaté dit ABK, Président des LRD nouvelles énergies.

« Amadou Gon Coulibaly, c'est le choix de la Continuité pour une Gouvernance Stable » (Ali Konaté)

Le choix du candidat du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre 2020 n’est pas encore fait mais le nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly apparaît en pôle position. Au terme de sa visite d’Etat dans la région du N’zi samedi 28 septembre 2019, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP parti unifié, déclarait que le choix du candidat du RHDP à la présidentielle prochaine se fera de manière démocratique au sein de cette coalition politique.

«Je suis très fier de mon bilan. Par conséquent, j’attends impatiemment la campagne électorale pour dérouler mon bilan… Si mon parti me demande de me présenter, je vais apprécier », avait-il laissé entendre sans dire de façon claire et nette sa volonté de poursuivre ou non. N'empêche! Pour Ali Konaté, si le président de la République décidait de ne plus se présenter, le choix de son Premier ministre Amadou Gon, coule de source.

Le Président des Alassanistes, estime que, depuis 1994 à aujourd'hui, l’actuel chef du gouvernement a toujours gagné les élections auxquelles il s'est présenté. «En 1995, il (Amadou Gon) a battu le PDCI à Korhogo, et pourtant c'était le fief du vieux parti au Nord. Il a été parmi les premiers députés du RDR. Il a aussi battu le PDCI aux municipales à Korhogo. Il a été aussi l'un des premiers à croire en Alassane Ouattara, ça a été un choix gagnant. Tout le monde voit ce que Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, c'est le choix de la Continuité pour une Gouvernance Stable », insiste Ali Konaté dans une interview parue ce vendredi 28 février 2020 dans le journal Rassemblement.

Selon qui, en plus de sa probité, sa loyauté et sa fidélité, Amadou Gon Coulibaly a fini par convaincre, depuis sa nomination en tant que Premier ministre en janvier 2017, sur son abnégation au travail bien fait. « Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, depuis Janvier 2017 à aujourd'hui, nous le voyons au travail. C'est un autre Alassane Ouattara dont la seconde religion est le travail, dont l'amour pour la Côte, dont l'engagement pour le développement de notre pays n'est pas contestable », …a-t-il vanté.

Ajoutant que, depuis la disparition du Président Félix Houphouet-Boigny, aucun régime n'a autant travaillé à rendre la Côte d’Ivoire encore plus attractive, stable et sécurisée comme le fait actuellement le régime Ouattara. « On ne peut pas arrêter le progrès. Donc pour nous, Lrd Nouvelles Énergies, nous avons toujours réclamé la continuité du pouvoir RHDP. Mais nous disons, dans le même temps, que nous ne croyons pas aux Hommes Providentiels. Nous croyons à la force d'une équipe », a conclu Ali Konaté.