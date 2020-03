Recherché par la justice, Guillaume Soro frappé par un autre coup dur

C’est un véritable coup dur pour Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle ivoirienne. La délégation sud-africaine du Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI), formation politique proche de l’ex-chef du Parlement ivoirien, a fait allégeance au RHDP du président Alassane Ouattara.

Après Trazéré, le RACI Afrique du Sud lâche Guillaume Soro pour Ouattara

La délégation RACI de l'Afrique du Sud a fait allégeance au RHDP, seulement une semaine après le revirement spectaculaire de l'honorable Celestine Trazéré, ex-présidente du groupe parlementaire Rassemblement. « Notre choix pour le RHDP se justifie par les résultats obtenus par le président Alassane Ouattara; résultats qui parlent d’eux mêmes », s’est justifié Konan Guy Laurent, président de la désormais ex-représentation du RACI au pays de Nelson Mandela.

Le premier responsable de la section RACI-Afrique du Sud et ses camarades disent être aujourd’hui convaincus de ce que le RHDP et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sont sur les traces de l’ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. «Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, il n’y a jamais eu autant d’investissements », a déclaré Konan Guy Laurent.

Ajoutant que la vision actuelle du parti dirigé par le député Soro Kanigui, ne correspond plus à ce qui leur avait été vendu comme projet à sa création. «On nous avait expliqué que le RACI devait fédérer toutes les forces ivoiriennes, notamment avec les Ivoiriens issus de la diaspora, pour le développement de la Côte d’Ivoire. L’idée nous a séduits. Mais aujourd’hui, nous nous rendons compte que le mouvement n’a rien de cette noble vocation sinon que servir les ambitions d’un homme », a lâché M. Konan avant de poursuivre : « On ne peut pas se donner juste pour les intérêts d’un individu. Ça ne sied plus à notre vision », a-t-il confié.