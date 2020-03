RDV manqué de la RTI, Guikahué et Bictogo se toisent au Congrès

Maurice Kakou Guikahué et Adama Bictogo devaient animer un débat sur la télévision nationale, mercredi, à propos de la CNI. Mais ce débat a été reporté par le DG de la RTI. Les deux responsables politiques se sont toutefois rencontrés, le lendemain, au Congrès à Yamoussoukro.

Guikahué # Bictogo, le regard qui en dit long

Mercredi 4 mars 2020, Maurice Kakou Guikahué et Adama Bictogo devraient se livrer à un face-à-face télévisé. La thématique autour de laquelle le Secrétaire exécutif du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, devaient débattre était le renouvellement des cartes nationales d’identité (CNI).

Dembélé Al Séni, Directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) a jugé nécessaire de transférer cette émission à une plage horaire de 90 minutes (Débat politique), en lieu et place des 26 minutes (ça fait l'actualité) initialement prévues « en raison de l'importance du thème et de l'envergure des personnalités ».

Le collaborateur d'Henri Konan Bédié avait alors exprimé sa profonde déception quant au report de cette émission, qui était du reste très attendue par ses compatriotes et les observateurs de la politique ivoirienne.

Mais ce n'était que partie remise, car jeudi, les Députés Guikahué et Bictogo se sont bel et bien rencontrés lors du premier Congrès de l'histoire de la Côte d'Ivoire convoqué par le Président Alassane Ouattara. Les deux animateurs principaux du PDCI et du RHDP unifié se sont bel et bien donné une chaude poignée de main, prenant cependant le soin de se tenir en respect à travers un regard qui en dit véritablement long sur la suite des évènements.