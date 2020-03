Alassane Ouattara, parti pour rester ? Des indices de la volte-face

Alassane Ouattara continue de recevoir des félicitations du monde entier après avoir renoncé à se présenter pour un troisième mandat. Mais à y voir de près, le président ivoirien n'a véritablement pas lâché les rênes du pouvoir.

Alassane Ouattara, toujours dans les arcanes du pouvoir ?

Jeudi 05 mars 2020, devant les Députés et Sénateurs réunis en Congrès à Yamoussoukro, Alassane Ouattara annonçait solennellement sa volonté réfléchie et irréversible de prendre sa retraite politique au terme de son deuxième mandat, et de transmettre le pouvoir à une jeune génération dès 2020.

Le chef de l'État a d'ailleurs pris le soin de dresser le portrait-robot de son successeur. « Des jeunes ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés... », a-t-il déclaré. Avant de préciser : « Bien évidemment je reste disponible pour apporter ma contribution, par mes conseils et mes relations. »

C'est dire que, même n'étant plus aux affaires, le Président Ouattara restera omniprésent dans le palais d'Abidjan pour constituer une boussole pour son successeur. C’est d'ailleurs le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui donnera plus de précision, en indiquant lors du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 06 mars dernier. « Ceux qui pensent que vous partez se trompent. »

De toute évidence, Alassane Ouattara ne fera pas un mandat supplémentaire à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Mais il apparaît clairement qu'il restera toujours au cœur du pouvoir en Côte d'Ivoire.