RHDP: Déçus, des jeunes réclament la candidature de Mabri Toikeusse

Le plébiscite du Premier Amadou Gon Coulibaly au détriment du ministre Albert Mabri Toikeusse, à la candidature du RHDP pour la présidentielle de 2020, a été très mal accueilli dans le camp du président de l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI).

Présidentielle 2020: Un appel pressant lancé à Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI

Le président de l'UDPCI était pourtant perçu par ses partisans comme l'alternative crédible pour la victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Et pourtant, il a été royalement ignoré lors du conseil politique du jeudi 12 mars.

Face à cette situation, le mouvement national Installons MABRI est monté au créneau pour solliciter un acte fort du président de l'UDPCI.

«Nous demandons à notre leader, le Dr Abdallah Toikeusse MABRI, de faire acte de candidature à la future présidentielle à travers une déclaration officielle », a lancé Yoro Gouessé, président dudit mouvement, dans une déclaration dont copie nous est parvenue.

Craint son indignation après la désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain, le président du mouvement "Installons MABRI", a invité les à la sérénité, non sans les encourager à poursuivre leurs actions sur le terrain.

«A cet effet, le mouvement Installons MABRI, proche du Président de l’ UDPCI et 2e Vice-Présidents du RHDP, s’indigne de cette manœuvre de désignation du candidat du RHDP et lance un appel aux membres du mouvement et à tous les Ivoiriens de rester sereins et d’investir davantage le terrain pour mettre en avant les idéaux et les valeurs du président MABRI », a lancé Yoro Gouéssé.

Il a, par ailleurs, indiqué avoir pris acte de la décision du Président du RHDP de désigner « son ami » Amadou Gon Coulibaly comme son successeur et candidat au sein de la coalition gouvernementale « sans tenir compte des propositions de la base ni de la majorité ».